  4. Неймар перенес операцию: что будет с карьерой звезды дальше?
Бразилия
23 декабря 2025, 04:46 | Обновлено 23 декабря 2025, 04:47
Неймар перенес операцию: что будет с карьерой звезды дальше?

Известны первые результаты и сроки восстановления

Getty Images/Global Images Ukraine

Пресслужба бразильского «Сантоса» сообщила, что лидер команды Неймар успешно перенес артроскопию после разрыва медиального мениска.

«Операция по лечению повреждения мениска прошла удачно, состояние спортсмена стабильное. Неймар будет выписан в течение дня и немедленно начнет реабилитационный процесс под наблюдением своего физиотерапевта Рафаэля Мартини», – говорится в обращении клуба.

В ноябре Неймар прошел медицинский осмотр в Сан–Паулу, где ему диагностировали травму колена. Впоследствии он принял участие в поединке 37–го тура чемпионата Бразилии против «Жувентуде» (3:0), оформив хет–трик.

Эта победа позволила «Сантосу» покинуть зону вылета и сохранить прописку в высшем дивизионе. По итогам сезона команда заняла 12–е место в таблице, имея в активе 47 очков. 33–летний бразилец отыграл в чемпионате 28 матчей и отличился 11 забитыми мячами.

Михаил Олексиенко Источник: ФК Сантос
