Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неймар играя с травмой помог Сантосу сохранить место в Серии А
Бразилия
09 декабря 2025, 02:56 | Обновлено 09 декабря 2025, 02:57
28
0

Бразилец забил 5 голов в последних 4 матчах сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

33-летний форвард «Сантоса» Неймар, который выступал в конце сезона с травмой, забил 5 голов в последних 4 матчах чемпионата Бразилии. Клуб сохранил место в Серии А на следующий сезон.

Неймар принял участие всего в 19 из 38 туров чемпионата, на его счету восемь голов.

«Я пришел сюда, чтобы помогать команде в меру своих возможностей. Эти недели были непростыми для меня.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Без их помощи я бы не смог сыграть в этих матчах из-за травм и проблем с коленом.

Сейчас мне необходимо отдохнуть, а затем предстоит операция на колене», – рассказал Неймар.

По теме:
Неймар прокомментировал спасение Сантоса от вылета
100 голевых действий от Кейна. Быстрее него в XXI веке были только двое
Спортивный врач прокомментировал травму хавбека Полесья. Сколько пропустит?
Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу травма операция на колене операция
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
