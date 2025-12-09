Неймар играя с травмой помог Сантосу сохранить место в Серии А

33-летний форвард «Сантоса» Неймар, который выступал в конце сезона с травмой, забил 5 голов в последних 4 матчах чемпионата Бразилии. Клуб сохранил место в Серии А на следующий сезон.

Неймар принял участие всего в 19 из 38 туров чемпионата, на его счету восемь голов.

«Я пришел сюда, чтобы помогать команде в меру своих возможностей. Эти недели были непростыми для меня. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Без их помощи я бы не смог сыграть в этих матчах из-за травм и проблем с коленом. Сейчас мне необходимо отдохнуть, а затем предстоит операция на колене», – рассказал Неймар.