Чемпионат Бразилии
Жувентуде
04.12.2025 00:30 – FT 0 : 3
Сантос
Бразилия
ВИДЕО. Как Неймар сделал хет-трик и принес важную победу легендарному клубу

Травмированный бразилец трижды поразил ворота команды Жувентуде в 37-м туре чемпионата

ФК Сантос. Неймар

Звездный 33-летний бразильский форвард Неймар оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии.

В ночь на 4 декабря Неймар принес победу Сантосу в поединке 37-го тура против Жувентуде, 3:0.

У Нея теперь восемь голов в текущем сезоне национального первенства, в частности четыре за последние два матча.

Сантос продолжает борьбу за выживание и сейчас идет на 14-м месте с 44 очками.

Неймар провел уже второй поединок с травмой мениска левого колена – бразилец не стал прислушиваться к врачам, которые запретили ему играть до конца 2025 года.

Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря

Жувентуде – Сантос – 0:3

Голы: Неймар, 56, 65, 73 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Неймар, 56 мин.

ГОЛ! 0:2 Неймар, 65 мин.

ГОЛ! 0:3 Неймар, 73 мин. (пен.)

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Сантос).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Игор Винисиус.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Guilherme Augusto.
Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу хет-трик Жувентуде видео голов и обзор
