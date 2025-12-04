ВИДЕО. Как Неймар сделал хет-трик и принес важную победу легендарному клубу
Травмированный бразилец трижды поразил ворота команды Жувентуде в 37-м туре чемпионата
Звездный 33-летний бразильский форвард Неймар оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии.
В ночь на 4 декабря Неймар принес победу Сантосу в поединке 37-го тура против Жувентуде, 3:0.
У Нея теперь восемь голов в текущем сезоне национального первенства, в частности четыре за последние два матча.
Сантос продолжает борьбу за выживание и сейчас идет на 14-м месте с 44 очками.
Неймар провел уже второй поединок с травмой мениска левого колена – бразилец не стал прислушиваться к врачам, которые запретили ему играть до конца 2025 года.
Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря
Жувентуде – Сантос – 0:3
Голы: Неймар, 56, 65, 73 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Неймар, 56 мин.
O primeiro gol de @NeymarJr! ⚽ pic.twitter.com/ZhyL8eyjeX— Santos FC (@SantosFC) December 4, 2025
ГОЛ! 0:2 Неймар, 65 мин.
O segundo gol de @NeymarJr! ⚽⚽ pic.twitter.com/09eWBCRzu6— Santos FC (@SantosFC) December 4, 2025
ГОЛ! 0:3 Неймар, 73 мин. (пен.)
Pra fechar: o terceiro gol de @NeymarJr! ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/KnF9KIKtnl— Santos FC (@SantosFC) December 4, 2025
События матча
