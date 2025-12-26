Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона заинтересована в подписании одноклубника Зинченко
Испания
26 декабря 2025, 01:47 | Обновлено 26 декабря 2025, 01:48
9
0

Барселона заинтересована в подписании одноклубника Зинченко

Клуб нацелен на полноценный переход защитника

26 декабря 2025, 01:47 | Обновлено 26 декабря 2025, 01:48
9
0
Барселона заинтересована в подписании одноклубника Зинченко
Imago

«Барселона» сохраняет интерес к 20–летнему центральному защитнику Жаиру Кунье, который сейчас играет за «Ноттингем Форест». Об этом пишет издание Diario Sport.

Согласно сведениям источника, бразилец входит в шорт-лист спортивного директора каталонцев Деку. Интересно, что функционер пробовал оформить трансфер игрока еще в 2023 году, когда защитник выступал за молодежный состав «Сантоса».

Подчеркивается, что руководство «сине–гранатовых» не планирует брать футболиста в аренду. Клуб нацелен на полноценный переход защитника, который сможет сходу бороться за позицию в стартовой линии.

Жаир Кунья стал игроком «Ноттингем Форест» в июле 2025 года после перехода из «Ботафого». В текущем сезоне на счету бразильца 2 проведенных матча.

По теме:
Трехкратный обладатель Золотого мяча назвал лучшего футболиста мира
Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Барселона Ноттингем Форест Сантос Ботафого трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25 декабря 2025, 01:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Футбол | 25 декабря 2025, 07:41 11
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу

ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25.12.2025, 10:09
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти
Футбол | 25.12.2025, 16:31
Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти
Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 25.12.2025, 23:50
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
24.12.2025, 15:46
Футбол
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем