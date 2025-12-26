Барселона заинтересована в подписании одноклубника Зинченко

«Барселона» сохраняет интерес к 20–летнему центральному защитнику Жаиру Кунье, который сейчас играет за «Ноттингем Форест». Об этом пишет издание Diario Sport.

Согласно сведениям источника, бразилец входит в шорт-лист спортивного директора каталонцев Деку. Интересно, что функционер пробовал оформить трансфер игрока еще в 2023 году, когда защитник выступал за молодежный состав «Сантоса».

Подчеркивается, что руководство «сине–гранатовых» не планирует брать футболиста в аренду. Клуб нацелен на полноценный переход защитника, который сможет сходу бороться за позицию в стартовой линии.

Жаир Кунья стал игроком «Ноттингем Форест» в июле 2025 года после перехода из «Ботафого». В текущем сезоне на счету бразильца 2 проведенных матча.