Барселона заинтересована в подписании одноклубника Зинченко
Клуб нацелен на полноценный переход защитника
«Барселона» сохраняет интерес к 20–летнему центральному защитнику Жаиру Кунье, который сейчас играет за «Ноттингем Форест». Об этом пишет издание Diario Sport.
Согласно сведениям источника, бразилец входит в шорт-лист спортивного директора каталонцев Деку. Интересно, что функционер пробовал оформить трансфер игрока еще в 2023 году, когда защитник выступал за молодежный состав «Сантоса».
Подчеркивается, что руководство «сине–гранатовых» не планирует брать футболиста в аренду. Клуб нацелен на полноценный переход защитника, который сможет сходу бороться за позицию в стартовой линии.
Жаир Кунья стал игроком «Ноттингем Форест» в июле 2025 года после перехода из «Ботафого». В текущем сезоне на счету бразильца 2 проведенных матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор никуда не перейдет зимой
Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу