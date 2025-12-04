Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?

В ночь на 4 декабря Сантос переиграл команду Жувентуде в выездном матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Бразилии.

Черно-белые разгромили соперников со счетом 3:0 благодаря хет-трику легендарного бразильца Неймара.

Неймар забил на 56-й, 65-й и 73-й минутах. Третий мяч Ней оформил с пенальти.

Для Неймара это восьмой гол в текущем сезоне национального первенства. В его активе также один ассист.

Сантос добыл важную победу в контексте борьбы за выживание – перед последним туром легендарный клуб идет на 14-м месте из 20 с 44 очками. Во второй дивизион Бразилии вылетят четыре последние команды – у 17-й Витории 42 пункта.

В последнем туре Сантосу очень желательно не проиграть, чтобы не рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств в матчах конкурентов за выживание – 7 декабря Неймар и компания проведут заключительный домашний поединок против Крузейро, который идет на третьей позиции с 69 баллами.

Неймар 20 ноября получил травму мениска левого колена и врачи запретили ему выходить на поле до конца 2025 года. Однако Ней провел уже второй поединок, проигнорировав вердикт медицинского персонала – 29 ноября он положил гол + ассист в игре с Спорт Ресифи (3:0) и сейчас продолжает спасение своей родной команды.

Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря

Жувентуде – Сантос – 0:3

Голы: Неймар, 56, 65, 73 (пен.)

Видеообзор матча

Таблица чемпионата Бразилии