Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
В предпоследнем, 37-м туре черно-белые одолели Жувентуде со счетом 3:0
В ночь на 4 декабря Сантос переиграл команду Жувентуде в выездном матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Бразилии.
Черно-белые разгромили соперников со счетом 3:0 благодаря хет-трику легендарного бразильца Неймара.
Неймар забил на 56-й, 65-й и 73-й минутах. Третий мяч Ней оформил с пенальти.
Для Неймара это восьмой гол в текущем сезоне национального первенства. В его активе также один ассист.
Сантос добыл важную победу в контексте борьбы за выживание – перед последним туром легендарный клуб идет на 14-м месте из 20 с 44 очками. Во второй дивизион Бразилии вылетят четыре последние команды – у 17-й Витории 42 пункта.
В последнем туре Сантосу очень желательно не проиграть, чтобы не рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств в матчах конкурентов за выживание – 7 декабря Неймар и компания проведут заключительный домашний поединок против Крузейро, который идет на третьей позиции с 69 баллами.
Неймар 20 ноября получил травму мениска левого колена и врачи запретили ему выходить на поле до конца 2025 года. Однако Ней провел уже второй поединок, проигнорировав вердикт медицинского персонала – 29 ноября он положил гол + ассист в игре с Спорт Ресифи (3:0) и сейчас продолжает спасение своей родной команды.
Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря
Жувентуде – Сантос – 0:3
Голы: Неймар, 56, 65, 73 (пен.)
Видеообзор матча
Таблица чемпионата Бразилии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фламенго
|36
|22
|9
|5
|74 - 24
|07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго09.11.25 Фламенго 3:2 Сантос
|75
|2
|Палмейрас
|36
|21
|7
|8
|60 - 32
|07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас
|70
|3
|Крузейро
|36
|19
|12
|5
|53 - 26
|05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе06.11.25 Гремио 0:1 Крузейро
|69
|4
|Мирасол
|37
|18
|12
|7
|60 - 36
|07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Витория 2:0 Мирасол25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас
|66
|5
|Флуминенсе
|37
|18
|7
|12
|48 - 39
|07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе
|61
|6
|Ботафого
|36
|16
|11
|9
|52 - 34
|05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи09.11.25 Витория 0:0 Ботафого06.11.25 Ботафого 3:0 Васко да Гама
|59
|7
|Баия
|36
|16
|9
|11
|48 - 44
|07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Баия 2:3 Форталеза08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия06.11.25 Атлетико Минейро 3:0 Баия
|57
|8
|Брагантино
|37
|14
|6
|17
|44 - 54
|07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино04.12.25 Брагантино 4:0 Витория27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино
|48
|9
|Сан-Паулу
|36
|13
|9
|14
|40 - 46
|07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино06.11.25 Сан-Паулу 2:2 Фламенго
|48
|10
|Коринтианс
|37
|12
|10
|15
|41 - 46
|07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара
|46
|11
|Гремио
|37
|12
|10
|15
|43 - 50
|07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама10.11.25 Форталеза 2:2 Гремио
|46
|12
|Васко да Гама
|37
|13
|6
|18
|55 - 55
|07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде
|45
|13
|Атлетико Минейро
|36
|11
|12
|13
|38 - 41
|07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза08.11.25 Спорт Ресифи 2:4 Атлетико Минейро
|45
|14
|Сантос
|37
|11
|11
|15
|42 - 50
|07.12.25 21:00 Сантос - Крузейро04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас
|44
|15
|Сеара
|36
|11
|10
|15
|33 - 36
|07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара07.11.25 Сеара 1:1 Форталеза
|43
|16
|Форталеза
|37
|11
|10
|16
|41 - 54
|07.12.25 21:00 Ботафого - Форталеза04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза20.11.25 Баия 2:3 Форталеза13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза
|43
|17
|Витория
|37
|10
|12
|15
|34 - 52
|07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу04.12.25 Брагантино 4:0 Витория29.11.25 Витория 2:0 Мирасол23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория09.11.25 Витория 0:0 Ботафого
|42
|18
|Интернасьонал
|36
|10
|11
|15
|41 - 53
|07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия06.11.25 Витория 1:0 Интернасьонал
|41
|19
|Жувентуде
|37
|9
|7
|21
|34 - 68
|07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде
|34
|20
|Спорт Ресифи
|36
|2
|11
|23
|28 - 69
|07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго08.11.25 Спорт Ресифи 2:4 Атлетико Минейро
|17
События матча
