Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?

Чемпионат Бразилии
Жувентуде
04.12.2025 00:30 – FT 0 : 3
Сантос
Бразилия
04 декабря 2025, 02:59 | Обновлено 04 декабря 2025, 03:58
125
0

В предпоследнем, 37-м туре черно-белые одолели Жувентуде со счетом 3:0

ФК Сантос. Неймар

В ночь на 4 декабря Сантос переиграл команду Жувентуде в выездном матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Бразилии.

Черно-белые разгромили соперников со счетом 3:0 благодаря хет-трику легендарного бразильца Неймара.

Неймар забил на 56-й, 65-й и 73-й минутах. Третий мяч Ней оформил с пенальти.

Для Неймара это восьмой гол в текущем сезоне национального первенства. В его активе также один ассист.

Сантос добыл важную победу в контексте борьбы за выживание – перед последним туром легендарный клуб идет на 14-м месте из 20 с 44 очками. Во второй дивизион Бразилии вылетят четыре последние команды – у 17-й Витории 42 пункта.

В последнем туре Сантосу очень желательно не проиграть, чтобы не рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств в матчах конкурентов за выживание – 7 декабря Неймар и компания проведут заключительный домашний поединок против Крузейро, который идет на третьей позиции с 69 баллами.

Неймар 20 ноября получил травму мениска левого колена и врачи запретили ему выходить на поле до конца 2025 года. Однако Ней провел уже второй поединок, проигнорировав вердикт медицинского персонала – 29 ноября он положил гол + ассист в игре с Спорт Ресифи (3:0) и сейчас продолжает спасение своей родной команды.

Чемпионат Бразилии 2025. 37-й тур, 4 декабря

Жувентуде – Сантос – 0:3

Голы: Неймар, 56, 65, 73 (пен.)

Видеообзор матча

Таблица чемпионата Бразилии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фламенго 36 22 9 5 74 - 24 07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго09.11.25 Фламенго 3:2 Сантос 75
2 Палмейрас 36 21 7 8 60 - 32 07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас 70
3 Крузейро 36 19 12 5 53 - 26 05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе06.11.25 Гремио 0:1 Крузейро 69
4 Мирасол 37 18 12 7 60 - 36 07.12.25 21:00 Мирасол - Фламенго03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Витория 2:0 Мирасол25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол10.11.25 Мирасол 2:1 Палмейрас 66
5 Флуминенсе 37 18 7 12 48 - 39 07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Палмейрас 0:0 Флуминенсе20.11.25 Флуминенсе 2:1 Фламенго09.11.25 Крузейро 0:0 Флуминенсе 61
6 Ботафого 36 16 11 9 52 - 34 05.12.25 00:30 Крузейро - Ботафого30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи09.11.25 Витория 0:0 Ботафого06.11.25 Ботафого 3:0 Васко да Гама 59
7 Баия 36 16 9 11 48 - 44 07.12.25 21:00 Флуминенсе - Баия29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Баия 2:3 Форталеза08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия06.11.25 Атлетико Минейро 3:0 Баия 57
8 Брагантино 37 14 6 17 44 - 54 07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино04.12.25 Брагантино 4:0 Витория27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза23.11.25 Фламенго 3:0 Брагантино17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино 48
9 Сан-Паулу 36 13 9 14 40 - 46 07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу28.11.25 Флуминенсе 6:0 Сан-Паулу23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Сан-Паулу 0:1 Брагантино06.11.25 Сан-Паулу 2:2 Фламенго 48
10 Коринтианс 37 12 10 15 41 - 46 07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Коринтианс 2:2 Ботафого24.11.25 Крузейро 3:0 Коринтианс21.11.25 Коринтианс 3:1 Сан-Паулу09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара 46
11 Гремио 37 12 10 15 43 - 50 07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио03.12.25 Гремио 1:2 Флуминенсе26.11.25 Гремио 3:2 Палмейрас23.11.25 Ботафого 3:2 Гремио20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама10.11.25 Форталеза 2:2 Гремио 46
12 Васко да Гама 37 13 6 18 55 - 55 07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама03.12.25 Васко да Гама 0:2 Мирасол29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал23.11.25 Баия 1:0 Васко да Гама20.11.25 Гремио 2:0 Васко да Гама08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде 45
13 Атлетико Минейро 36 11 12 13 38 - 41 07.12.25 21:00 Атлетико Минейро - Васко да Гама30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро26.11.25 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго17.11.25 Брагантино 2:0 Атлетико Минейро13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза08.11.25 Спорт Ресифи 2:4 Атлетико Минейро 45
14 Сантос 37 11 11 15 42 - 50 07.12.25 21:00 Сантос - Крузейро04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос20.11.25 Сантос 1:1 Мирасол16.11.25 Сантос 1:0 Палмейрас 44
15 Сеара 36 11 10 15 33 - 36 07.12.25 21:00 Сеара - Палмейрас30.11.25 Сеара 1:1 Крузейро25.11.25 Мирасол 3:0 Сеара21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал09.11.25 Коринтианс 0:1 Сеара07.11.25 Сеара 1:1 Форталеза 43
16 Форталеза 37 11 10 16 41 - 54 07.12.25 21:00 Ботафого - Форталеза04.12.25 Форталеза 2:1 Коринтианс30.11.25 Форталеза 1:0 Атлетико Минейро27.11.25 Брагантино 0:1 Форталеза20.11.25 Баия 2:3 Форталеза13.11.25 Атлетико Минейро 3:3 Форталеза 43
17 Витория 37 10 12 15 34 - 52 07.12.25 21:00 Витория - Сан-Паулу04.12.25 Брагантино 4:0 Витория29.11.25 Витория 2:0 Мирасол23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория20.11.25 Палмейрас 0:0 Витория09.11.25 Витория 0:0 Ботафого 42
18 Интернасьонал 36 10 11 15 41 - 53 07.12.25 21:00 Интернасьонал - Брагантино29.11.25 Васко да Гама 5:1 Интернасьонал25.11.25 Интернасьонал 1:1 Сантос21.11.25 Сеара 1:2 Интернасьонал08.11.25 Интернасьонал 2:2 Баия06.11.25 Витория 1:0 Интернасьонал 41
19 Жувентуде 37 9 7 21 34 - 68 07.12.25 21:00 Коринтианс - Жувентуде04.12.25 Жувентуде 0:3 Сантос29.11.25 Жувентуде 1:1 Баия23.11.25 Сан-Паулу 2:1 Жувентуде20.11.25 Жувентуде 3:3 Крузейро08.11.25 Васко да Гама 1:3 Жувентуде 34
20 Спорт Ресифи 36 2 11 23 28 - 69 07.12.25 21:00 Спорт Ресифи - Гремио29.11.25 Сантос 3:0 Спорт Ресифи23.11.25 Спорт Ресифи 1:3 Витория19.11.25 Ботафого 3:2 Спорт Ресифи15.11.25 Спорт Ресифи 1:5 Фламенго08.11.25 Спорт Ресифи 2:4 Атлетико Минейро 17
Полная таблица

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Сантос).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Игор Винисиус.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Guilherme Augusto.
Неймар хет-трик Жувентуде Сантос чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
