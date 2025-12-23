Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд
23.12.2025 18:00 – FT 4 : 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Саудовская Аравия
Гол Бензема принес клубу Аль-Иттихад победу в матче Лиги чемпионов Азии

Саудовский Аль-Иттихад на выезде переиграл Насаф Карши из Узбекистана

Гол Бензема принес клубу Аль-Иттихад победу в матче Лиги чемпионов Азии
Карим Бензема

23 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии в Западной зоне.

До финиша основного этапа осталось провести по два матча.

Саудовский Аль-Иттихад на выезде переиграл Насаф Карши из Узбекистана (1:0).

Единственный в матче гол забил знаменитый французский форвард Карим Бензема на 57-й минуте.

В драматичном поединка катарский Аль-Садд переиграл Аль-Ахли Дубай (4:2), забив три гола в компенсированное время. Хет-трик оформил Рафа Мухика.

Саудовский Аль-Хиляль имеет 18 очков из 18 и занимает первое место на Западе. Аль-Иттихад находится на 6-й позиции (9 пунктов).

В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (13 очков из 18). По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 23 декабря

Аль-Садд (Катар) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:2

Голы: Мухика, 75, 90+11, 90+13, Тарек, 90+5 – Картабиа, 47, Аль-Гассани, 70 (пен)

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:0

Гол: Карим Бензема, 57

90’ +13
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Аль-Садд), асcист Акрам Афиф.
90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Аль-Садд), асcист Роберто Фирмино.
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Тарек Салман (Аль-Садд).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Аль-Садд), асcист Акрам Афиф.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Яхья Аль-Гассани (Шабаб Аль-Ахли Дубай).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Federico Nicolas Cartabia (Шабаб Аль-Ахли Дубай), асcист Mersad Seifi.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
