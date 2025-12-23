Гол Бензема принес клубу Аль-Иттихад победу в матче Лиги чемпионов Азии
Саудовский Аль-Иттихад на выезде переиграл Насаф Карши из Узбекистана
23 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии в Западной зоне.
До финиша основного этапа осталось провести по два матча.
Единственный в матче гол забил знаменитый французский форвард Карим Бензема на 57-й минуте.
В драматичном поединка катарский Аль-Садд переиграл Аль-Ахли Дубай (4:2), забив три гола в компенсированное время. Хет-трик оформил Рафа Мухика.
Саудовский Аль-Хиляль имеет 18 очков из 18 и занимает первое место на Западе. Аль-Иттихад находится на 6-й позиции (9 пунктов).
В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (13 очков из 18). По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.
Лига чемпионов Азии
6-й тур, 23 декабря
Аль-Садд (Катар) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:2
Голы: Мухика, 75, 90+11, 90+13, Тарек, 90+5 – Картабиа, 47, Аль-Гассани, 70 (пен)
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:0
Гол: Карим Бензема, 57
