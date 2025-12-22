Шесть побед подряд. Звездный клуб идет без потерь в Лиге чемпионов Азии
Саудовский Аль-Хиляль переиграл Аль-Шарджа из ОАЭ и набрал 18 очков из 18
22 декабря состоялись стартовые матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии в Западной зоне.
Саудовский Аль-Хиляль переиграл Аль-Шарджа из ОАЭ (1:0) благодаря голу Малкома, набрал 18 очков из 18 (шесть побед подряд) и сохранил первое место на Западе.
Саудовская команда Аль-Ахли разгромила команду Аль-Шорта из Ирака со счетом 5:0 и вошла в топ-3 (13 очков).
В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (13 очков из 18).
По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.
Лига чемпионов Азии
6-й тур, 22 декабря
Аль-Шарджа (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:1
Гол: Малком, 81
Трактор Сази (Иран) – Аль-Духаиль (Катар) – 2:1
Голы: Халилзаде, 51, Хоссейнзаде, 90+2 – Бурижо, 35 (пен)
Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 1:0
Гол: Сано, 87
Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:5
Голы: Рожер Ибаньес, 30, Айвен Тоуни, 56, Галено, 71, Абу Аль-Шамат, 81, Аль-Джухани, 86
Турнирные таблицы
