Лига чемпионов АФК
Трактор Сази
22.12.2025 18:00 – FT 2 : 1
Аль-Духайль
Саудовская Аравия
22 декабря 2025, 23:04 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:08
Шесть побед подряд. Звездный клуб идет без потерь в Лиге чемпионов Азии

Саудовский Аль-Хиляль переиграл Аль-Шарджа из ОАЭ и набрал 18 очков из 18

Getty Images/Global Images Ukraine. Малком

22 декабря состоялись стартовые матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии в Западной зоне.

Саудовский Аль-Хиляль переиграл Аль-Шарджа из ОАЭ (1:0) благодаря голу Малкома, набрал 18 очков из 18 (шесть побед подряд) и сохранил первое место на Западе.

Саудовская команда Аль-Ахли разгромила команду Аль-Шорта из Ирака со счетом 5:0 и вошла в топ-3 (13 очков).

В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (13 очков из 18).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 22 декабря

Аль-Шарджа (ОАЭ) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:1

Гол: Малком, 81

Трактор Сази (Иран) – Аль-Духаиль (Катар) – 2:1

Голы: Халилзаде, 51, Хоссейнзаде, 90+2 – Бурижо, 35 (пен)

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 1:0

Гол: Сано, 87

Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:5

Голы: Рожер Ибаньес, 30, Айвен Тоуни, 56, Галено, 71, Абу Аль-Шамат, 81, Аль-Джухани, 86

Турнирные таблицы

Лига чемпионов Азии Аль-Шарджа Аль-Хиляль Трактор Сази Аль-Духаиль Аль-Гарафа Аль-Вахда Абу-Даби Аль-Шорта Аль-Ахли Джидда Малком Айвен Тоуни Рожер Ибаньес Вендерсон Галено
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
