Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига чемпионов Азии. В Восточной зоне за Сеул забил известный экс-игрок МЮ
Лига чемпионов АФК
Санфречче Хиросима
10.12.2025 12:00 – FT 1 : 0
Шанхай Шеньхуа
10 декабря 2025, 17:12 | Обновлено 10 декабря 2025, 17:15
Лига чемпионов Азии. В Восточной зоне за Сеул забил известный экс-игрок МЮ

Сеул и Мельбурн Сити разошлись миром, у хозяев отличился Джесси Лингард

Лига чемпионов Азии. В Восточной зоне за Сеул забил известный экс-игрок МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

10 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии. Прошли две игры в Восточной зоне.

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сеул из Южной Кореи и Мельбурн Сити из Австралии разошлись миром (1:1). У хозяев гол забил Джесси Лингард, известный экс-игрок Ман Юнайтед.

Впереди в Восточной зоне – японский Виссел Кобе (13 очков из 18).

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 9 декабря

Сеул (Южная Корея) – Мельбурн Сити (Австралия) – 1:1

Голы: Лингард, 31 – Канамори, 74

Хиросима (Япония) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0

Гол: Араки, 78

Турнирная таблица

Лига чемпионов Азии. Восточную зону возглавляет японская команда
Известный экс-игрок Манчестер Юнайтед покинет южнокорейский клуб
Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: определен лидер Восточной зоны
Лига чемпионов Азии Сеул Мельбурн Сити Шанхай Шеньхуа Санфречче Хиросима Джесси Лингард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
