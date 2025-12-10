Лига чемпионов Азии. В Восточной зоне за Сеул забил известный экс-игрок МЮ

10 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии. Прошли две игры в Восточной зоне.

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Сеул из Южной Кореи и Мельбурн Сити из Австралии разошлись миром (1:1). У хозяев гол забил Джесси Лингард, известный экс-игрок Ман Юнайтед.

Впереди в Восточной зоне – японский Виссел Кобе (13 очков из 18).

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 9 декабря

Сеул (Южная Корея) – Мельбурн Сити (Австралия) – 1:1

Голы: Лингард, 31 – Канамори, 74

Хиросима (Япония) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0

Гол: Араки, 78

Турнирная таблица