Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб

Лучшим бомбардиром УПЛ-2025 стал 24-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб. 6 мячей он забил в весенней части сезона-2024/25 и 7 – в осенней части ЧУ-2025/26. Криворожец на два пункта опередил лидера бомбардирской гонки нынешнего чемпионата Филиппа Будковского из «Зари» и на три – Николая Гайдучика, выступавшего в этом году за «Верес» и «Полесье», Бабукара Фаала из «Руха» и Теди Цару из «Александрии».

К слову, результат Твердохлеба оказался наихудшим среди лауреатов в этой номинации с 2016 года, когда динамовец Жуниор Мораес возглавил бомбардирский рейтинг с 12 голами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2025 году

Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 6 7 (2) 13 (2) 2. Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 4 7 11 3. Николай ГАЙДУЧИК Верес/Полесье 3 7 10 Бабукар ФААЛ Рух 3 7 10 Теди ЦАРА Александрия 6 4 10 6. БРУНИНЬЮ Карпаты 5 (2) 5 (1) 10 (3) 7. Юрий КЛИМЧУК Рух/Колос 1 7 8 ЭГИНАЛДУ Шахтер 4 4 8 9. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 3 5 (1) 8 (1) Владислав ВАНАТ Динамо 7 (1) 1 8 (1)

В скобках - голы с пенальти.