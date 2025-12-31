Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
За весну и осень этого года хавбек «Кривбасса» забил 13 мячей
Лучшим бомбардиром УПЛ-2025 стал 24-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб. 6 мячей он забил в весенней части сезона-2024/25 и 7 – в осенней части ЧУ-2025/26. Криворожец на два пункта опередил лидера бомбардирской гонки нынешнего чемпионата Филиппа Будковского из «Зари» и на три – Николая Гайдучика, выступавшего в этом году за «Верес» и «Полесье», Бабукара Фаала из «Руха» и Теди Цару из «Александрии».
К слову, результат Твердохлеба оказался наихудшим среди лауреатов в этой номинации с 2016 года, когда динамовец Жуниор Мораес возглавил бомбардирский рейтинг с 12 голами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ в 2025 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
6
|
7 (2)
|
13 (2)
|
2.
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
4
|
7
|
11
|
3.
|
Николай ГАЙДУЧИК
|
Верес/Полесье
|
3
|
7
|
10
|
|
Бабукар ФААЛ
|
Рух
|
3
|
7
|
10
|
|
Теди ЦАРА
|
Александрия
|
6
|
4
|
10
|
6.
|
БРУНИНЬЮ
|
Карпаты
|
5 (2)
|
5 (1)
|
10 (3)
|
7.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух/Колос
|
1
|
7
|
8
|
|
ЭГИНАЛДУ
|
Шахтер
|
4
|
4
|
8
|
9.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
3
|
5 (1)
|
8 (1)
|
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
7 (1)
|
1
|
8 (1)
В скобках - голы с пенальти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японец успешно выступил в Эр-Рияде
В команду прибудет Эрикссон