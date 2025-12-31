Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 01:29 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:33
За весну и осень этого года хавбек «Кривбасса» забил 13 мячей

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лучшим бомбардиром УПЛ-2025 стал 24-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб. 6 мячей он забил в весенней части сезона-2024/25 и 7 – в осенней части ЧУ-2025/26. Криворожец на два пункта опередил лидера бомбардирской гонки нынешнего чемпионата Филиппа Будковского из «Зари» и на три – Николая Гайдучика, выступавшего в этом году за «Верес» и «Полесье», Бабукара Фаала из «Руха» и Теди Цару из «Александрии».

К слову, результат Твердохлеба оказался наихудшим среди лауреатов в этой номинации с 2016 года, когда динамовец Жуниор Мораес возглавил бомбардирский рейтинг с 12 голами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2025 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

6

7 (2)

13 (2)

2.

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

4

7

11

3.

Николай ГАЙДУЧИК

Верес/Полесье

3

7

10

Бабукар ФААЛ

Рух

3

7

10

Теди ЦАРА

Александрия

6

4

10

6.

БРУНИНЬЮ

Карпаты

5 (2)

5 (1)

10 (3)

7.

Юрий КЛИМЧУК

Рух/Колос

1

7

8

ЭГИНАЛДУ

Шахтер

4

4

8

9.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

3

5 (1)

8 (1)

Владислав ВАНАТ

Динамо

7 (1)

1

8 (1)

В скобках - голы с пенальти.

По теме:
Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб
Лучшими ассистентами УПЛ в 2025 году стали Бондаренко и Велетень
цифры и факты Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
