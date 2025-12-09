Лига чемпионов Азии. Восточную зону возглавляет японская команда

9 декабря состоялись стартовые матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии. Прошли 4 поедина в Восточной зоне.

Впереди в Восточной зоне японский Виссел Кобе (13 очков из 18), который сыграл вничью с китайским Ченду Рончен (2:2).

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 9 декабря

Виссел Кобе (Япония) – Ченду Рончен (Китай) – 2:2

Голы: Муто, 18, Сасаки, 90 (пен) – Фелипе Силва, 45+1, 77 (пен)

Матида Зельвия (Япония) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 3:1

Голы: Масуяма, 6, Нисимура, 21, О Се Хюн, 47 – Ум Вон Сан, 55

Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Канвон (Южная Корея) – 2:2

Голы: Ко Мюн Сок, 58, Муеанта, 65 – Мо Чжа Хьон, 33, Ким Де Вон, 74

Джохор ДТ (Малайзия) – Шанхай Порт (Китай) – 0:0

Турнирная таблица