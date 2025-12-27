Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Нападающий сборной Украины и итальянской «Ромы» Артем Довбик может в ближайшее время вернуться в чемпионат Испании.

По информации испанских СМИ, активный интерес к нападающему проявляет «Бетис», который видит в ситуации с украинцем выгодную возможность на трансферном рынке.

В Риме не скрывают, что разочарованы нынешней формой Довбика. После неплохого первого сезона, в котором он забил 17 мячей во всех турнирах, в текущей кампании украинец отличился лишь двумя голами и потерял стабильное место в основе. «Рома» готова рассмотреть его уход, но стремится минимизировать финансовые потери.

«Бетис» предлагает сложную сделку с доплатой и включением игроков, в частности Чими Авилы и Седрика Бакамбу. В Севилье уверены, что возвращение Довбика в Ла Лигу поможет ему снова выйти на топ-уровень.