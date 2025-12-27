Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Италия
27 декабря 2025, 23:54 |
1760
3

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины и итальянской «Ромы» Артем Довбик может в ближайшее время вернуться в чемпионат Испании.

По информации испанских СМИ, активный интерес к нападающему проявляет «Бетис», который видит в ситуации с украинцем выгодную возможность на трансферном рынке.

В Риме не скрывают, что разочарованы нынешней формой Довбика. После неплохого первого сезона, в котором он забил 17 мячей во всех турнирах, в текущей кампании украинец отличился лишь двумя голами и потерял стабильное место в основе. «Рома» готова рассмотреть его уход, но стремится минимизировать финансовые потери.

«Бетис» предлагает сложную сделку с доплатой и включением игроков, в частности Чими Авилы и Седрика Бакамбу. В Севилье уверены, что возвращение Довбика в Ла Лигу поможет ему снова выйти на топ-уровень.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Та ви вже заДОВБали цiм хлопцем!)
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Стюард #11
Пишіть вже хто його не хоче
Ответить
+1
