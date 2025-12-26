Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Сабо раскритиковал звезду сборной: «Далеко он с такой игрой не уйдет»
Италия
26 декабря 2025, 12:15
Сабо раскритиковал звезду сборной: «Далеко он с такой игрой не уйдет»

Бывший тренер национальной команды оценил уровень Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался об украинском нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике:

«Артем – нападающий зависимый. Вот в «Жироне» у него все было хорошо, потому что на него играла вся команда, ему как на блюдечке подавали передачи, подставляй голову или ногу и забивай. В «Роме» ситуация другая, там хватает звезд. На Артема перестали играть, его результативность упала, он перестал попадать в состав, да еще и травмы у него были. Далеко он с такой игрой не уйдет. Не подвижный Довбик».

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может перейти в мадридский «Атлетико».

По теме:
Йожеф САБО: «Это сплошной ужас. Такого провала, сколько живу, не помню»
Сабо разнес звезд Динамо: «Эти игроки просто не любят футбол»
Йожеф САБО: «Меня очень удивил этот клуб УПЛ. Они – гроза лидеров»
Артем Довбик Йожеф Сабо Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
