Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Саудовская Аравия
24 декабря 2025, 05:01 |
15
0

Поединок состоится 24 декабря в 18:00 по Киеву

ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

24 декабря, в последнем туре группового раунда азиатской Лиги чемпионов 2 сыграют Аль-Наср – Аль-Завраа. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Один из самых известных клубов Саудовской Аравии отлично проводит текущий сезон. В чемпионате Аль-Наср одержал 9 побед в девяти встречах, что позволило захватить лидерство, ближайший преследователь отстает на 4 очка. Отлично адаптировался звездный новичок Жоау Феликс, на его счету 11 голов и две передачи, не сильно отстает и его земляк Криштиану Роналду, у него 10 мячей и один ассист.

В Лиге чемпионов 2 тоже нет проблем, клуб досрочно выиграл свою группу, одержав 5 побед в пяти встречах, при разнице мячей 17:1. Команда играет дома и постарается порадовать свою публику, но при этом, нет потребности выпускать на поле основу.

Аль-Завраа

Иракский гранд в этом сезоне азиатской Лиги чемпионов 2, имеет в активе 3 победы и два поражения. Команда идет на втором месте в группе, но путевку в плей-офф пока себе не гарантировала. Истикол отстает на 3 очка, при равенстве баллов все будет решать разница мячей, сейчас у Аль-Завраа +1, а у соперника -7, так что нужны серьезные разгромы, чтоб не пройти в следующий круг.

В домашней Лиге звезд клуб идет только на 11 месте, но провел всего шесть матчей. Сейчас команда набрала неплохой ход, так как одержала пять побед подряд во всех турнирах. В идеале, нужно не проиграть предстоящий матч, чтоб не думать о событиях в параллельной встрече.

Личные встречи

В матче первого круга Аль-Наср сумел одержать выездную победу со счетом 2:0, мячи забивали Аль-Хайбари и Феликс.

Прогноз

Хозяев считают большими фаворитами, хотя стоит учитывать тот факт, что победа любой ценой им не нужна. Аль-Завраа нужно цепляться за очки, но тут больше будет зависеть от соперника. В таком матче сложно предугадать, ведь одним не нужно, а другие не могут. Лучше здесь ставить в лайве, а предварительно я бы поставил на победу гостей с форой +2 мяча за 1,95.

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср
24.12.2025 -
18:00
Аль-Завраа
