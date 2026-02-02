Забарный без слов отреагировал на то, что Зинченко покинул Арсенал

Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании украинского левого защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала». 29-летний футболист подписал контракт до конца текущего сезона, условия трансфера клубы не раскрывают.

На переход Зинченко отреагировал его партнер по сборной Украины Илья Забарный, оставив в Инстаграме комментарий: «👏👏».

Александр присоединился к «Арсеналу» летом 2022 года, за это время провел 91 матч, забил 3 гола и сделал 5 ассистов, но не завоевал ни одного трофея.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест», но не сумел отличиться результативными действиями.