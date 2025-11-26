Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шеньхуа
26.11.2025 14:15 – FT 0 : 2
Виссел Кобе
Саудовская Аравия
139
0

Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: определен лидер Восточной зоны

Японский Виссел Кобе выиграл матч у Шанхай Шеньхуа и набрал 12 очков из 15

Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: определен лидер Восточной зоны
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялись заключительные матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.

В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (12 очков из 15), который обыграл китайский Шанхай Шеньхуа (2:0).

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 26 ноября

Ульсан ХД (Южная Корея) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:0

Шанхай Шеньхуа (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 0:2

Голы: Идегучи, 31, Ямакава, 39

Турнирные таблицы

Лига чемпионов Азии Виссел Кобе Шанхай Шеньхуа Ульсан ХД Бурирам Юнайтед Аль-Хиляль
