Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: определен лидер Восточной зоны

26 ноября состоялись заключительные матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.

В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (12 очков из 15), который обыграл китайский Шанхай Шеньхуа (2:0).

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 26 ноября

Ульсан ХД (Южная Корея) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:0

Шанхай Шеньхуа (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 0:2

Голы: Идегучи, 31, Ямакава, 39

Турнирные таблицы