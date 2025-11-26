Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы: определен лидер Восточной зоны
Японский Виссел Кобе выиграл матч у Шанхай Шеньхуа и набрал 12 очков из 15
26 ноября состоялись заключительные матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.
В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (12 очков из 15), который обыграл китайский Шанхай Шеньхуа (2:0).
В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).
По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.
Лига чемпионов Азии
5-й тур, 26 ноября
Ульсан ХД (Южная Корея) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:0
Шанхай Шеньхуа (Китай) – Виссел Кобе (Япония) – 0:2
Голы: Идегучи, 31, Ямакава, 39
Турнирные таблицы
