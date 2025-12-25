Англия25 декабря 2025, 04:53 | Обновлено 25 декабря 2025, 04:56
Goal составил рейтинг лучших трансферов сезона АПЛ
На первом месте переход Гранита Джаки
Спортивный портал Goal подготовил рейтинг лучших трансферов текущего сезона АПЛ.
На первое место в списке попал переход полузащитника Гранита Джаки из «Байера» в «Сандерленд». Всего в рейтинг вошли десять футболистов:
- Гранит Джака (в «Сандерленд» из «Байера» за 17 млн фунтов);
- Мартин Субименди (в «Арсенал» из «Реал Сосьедад» за 60 млн фунтов);
- Малик Тиав (в «Ньюкасл» из «Милана» за 35 млн фунтов);
- Робин Руфс (в «Сандерленд» из НЕК за 9,5 млн фунтов);
- Ник Вольтемаде (в «Ньюкасл» из «Штутгарта» за 69 млн фунтов);
- Кирнан Дьюзбери-Холл (в «Эвертон» из «Челси» за 28 млн фунтов);
- Норди Мукиеле (в «Сандерленд» из «ПСЖ» за 12 млн фунтов);
- Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент);
- Райан Шерки (в «Манчестер Сити» из «Лиона» за 37 млн фунтов);
- Юго Экитике (в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» за 79 млн фунтов).
