5-я победа подряд. Звездный Аль-Хиляль устроил соперникам разгром в ЛЧ Азии
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский Аль-Хиляль одержал 5-ю победу подряд, дома разгромив команду Аль-Шорта из Ирака (4:0).
Голы у победителей забили: Маркос Леонардо (дубль), Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу
В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).
В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе и Мельбурн Сити (по 9 очков).
По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.
Лига чемпионов Азии
5-й тур, 25 ноября
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Шорта (Ирак) – 4:0
Голы: Маркос Леонардо, 45, 72, Сергей Милинкович-Савич, 63, Жоау Канселу, 72
Другие результаты игрового дня
- Мельбурн Сити (Австралия) – Джохор ДТ (Малайзия) – 2:0
- Канвон (Южная Корея) – Мачида (Япония) – 1:3
- Шанхай Порт (Китай) – Сеул (Южная Корея) – 1:3
- Ченду Рончен (Китай) – Хиросима (Япония) – 1:1
- Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Садд (Катар) – 3:1
Турнирные таблицы
