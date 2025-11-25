5-я победа подряд. Звездный Аль-Хиляль устроил соперникам разгром в ЛЧ Азии

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Хиляль одержал 5-ю победу подряд, дома разгромив команду Аль-Шорта из Ирака (4:0).

Голы у победителей забили: Маркос Леонардо (дубль), Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь (15 очков из 15).

В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе и Мельбурн Сити (по 9 очков).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 25 ноября

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Шорта (Ирак) – 4:0

Голы: Маркос Леонардо, 45, 72, Сергей Милинкович-Савич, 63, Жоау Канселу, 72

Другие результаты игрового дня

Мельбурн Сити (Австралия) – Джохор ДТ (Малайзия) – 2:0

Канвон (Южная Корея) – Мачида (Япония) – 1:3

Шанхай Порт (Китай) – Сеул (Южная Корея) – 1:3

Ченду Рончен (Китай) – Хиросима (Япония) – 1:1

Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Садд (Катар) – 3:1

Турнирные таблицы