Дубль Бензема не спас Аль-Иттихад от поражения в Лиге чемпионов Азии

Вечером 24 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.

Катарский Аль-Духаиль забил 4 мяча в ворота саудовской команды Аль-Иттихад (4:2), хет-трик оформил Адиль Бульбина.

При счете 0:4 знаменитый французский форвард Карим Бензема провел два гола для гостей на 76-й и 83-й минуте, но это не спасло его команду от поражения.

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль (12 очков из 12). В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (9 очков из 12).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 24 ноября

Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:2

Голы: Бульбина, 5, 33, 53, Пентек, 74 – Бензема, 76, 87

ВИДЕО: видеообзор матча на YouTube

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 0:1

Гол: Усман Камара, 81

Насаф Карши (Узбекистан) – Трактор Сази (Иран) – 0:1

Гол: Лушкья, 17

Аль-Ахли Дубай (ОАЕ) – Аль-Гарафа (Катар) – 2:0

Голы: Кауан Сантос, 9, Гильерме, 28

Турнирные таблицы