Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Бензема не спас Аль-Иттихад от поражения в Лиге чемпионов Азии
Лига чемпионов АФК
Аль-Духайль
24.11.2025 18:00 – FT 4 : 2
Аль-Иттихад
Обзор Видео
Саудовская Аравия
24 ноября 2025, 22:29 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:18
113
0

Дубль Бензема не спас Аль-Иттихад от поражения в Лиге чемпионов Азии

Катарский Аль-Духаиль забил 4 мяча в ворота саудовской команды

Дубль Бензема не спас Аль-Иттихад от поражения в Лиге чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 24 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.

Катарский Аль-Духаиль забил 4 мяча в ворота саудовской команды Аль-Иттихад (4:2), хет-трик оформил Адиль Бульбина.

При счете 0:4 знаменитый французский форвард Карим Бензема провел два гола для гостей на 76-й и 83-й минуте, но это не спасло его команду от поражения.

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль (12 очков из 12). В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (9 очков из 12).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 24 ноября

Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:2

Голы: Бульбина, 5, 33, 53, Пентек, 74 – Бензема, 76, 87

ВИДЕО: видеообзор матча на YouTube

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 0:1

Гол: Усман Камара, 81

Насаф Карши (Узбекистан) – Трактор Сази (Иран) – 0:1

Гол: Лушкья, 17

Аль-Ахли Дубай (ОАЕ) – Аль-Гарафа (Катар) – 2:0

Голы: Кауан Сантос, 9, Гильерме, 28

Турнирные таблицы

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад), асcист Мамаду Думбия.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад), асcист Мусса Диаби.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Аль-Духайль), асcист Луис Альберто.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Adel Boulebina (Аль-Духайль), асcист Луис Альберто.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Adel Boulebina (Аль-Духайль), асcист Марко Верратти.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Adel Boulebina (Аль-Духайль), асcист Луис Альберто.
По теме:
АРТЕТА – о 4:1 с Тоттенхэмом: «Особый день. Эзе мог забить пять»
Арсенал – Тоттенхэм – 4:1. Хет-трик Эзе, шедевр Ришарлисона. Видео голов
ВИДЕО. Эзе оформил хет-трик. Арсенал забил 4-й гол в ворота Тоттенхэма
Лига чемпионов Азии Карим Бензема Аль-Духаиль Аль-Иттихад Джидда Кшиштоф Пентек Аль-Ахли Джидда Аль-Шарджа Насаф Карши Трактор Сази Шабаб Аль-Ахли Дубай Аль-Гарафа хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
