  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Бензема. Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд и вошел в топ-5
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
09.01.2026 17:05 – FT 2 : 0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Хет-трик Бензема. Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд и вошел в топ-5

Команда французского форварда разгромила Аль-Холуд со счетом 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 9 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый французский футболист Карим Бензема сделал хет-трик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бензема забил три гола за Аль-Иттихад в матче против команды Аль-Холуд (4:0).

Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд, набрал 26 очков и вошел в топ-пятерку саудовского чемпионата.

Лидеры: Аль-Хиляль (35 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун (по 31), Аль-Кадисия (27), Аль-Иттихад (26), Аль-Ахли (25),

Чемпионат Саудовской Аравии

14-й тур, 9 января 2026

Аль-Халидж – Дамак – 4:0

Голы: Константинос Фортунис, 1, Йоргос Масурас, 44, Джошуа Кинг, 47, Хуссейн Аль-Султан, 80

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:0

Голы: Рохер Мартинес, 27 (пен), Анжело Фюльжени, 90+4

Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:4

Голы: Карим Бензема, 13, 28, 35, Салех Аль-Шехри, 84

Турнирная таблица

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Аль-Таавун), асcист Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Роджер Мартинес (Аль-Таавун).
18’
Мохаммед Аль Швирех (Аль-Шабаб Эр-Рияд) получает красную карточку.
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Холуд Карим Бензема Аль-Халидж Дамак Аль-Таавун Аль-Шабаб видео голов и обзор Константинос Фортунис Йоргос Масурас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
