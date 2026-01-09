Хет-трик Бензема. Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд и вошел в топ-5
Команда французского форварда разгромила Аль-Холуд со счетом 4:0
Вечером 9 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Знаменитый французский футболист Карим Бензема сделал хет-трик.
Бензема забил три гола за Аль-Иттихад в матче против команды Аль-Холуд (4:0).
Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд, набрал 26 очков и вошел в топ-пятерку саудовского чемпионата.
Лидеры: Аль-Хиляль (35 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун (по 31), Аль-Кадисия (27), Аль-Иттихад (26), Аль-Ахли (25),
Чемпионат Саудовской Аравии
14-й тур, 9 января 2026
Аль-Халидж – Дамак – 4:0
Голы: Константинос Фортунис, 1, Йоргос Масурас, 44, Джошуа Кинг, 47, Хуссейн Аль-Султан, 80
Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:0
Голы: Рохер Мартинес, 27 (пен), Анжело Фюльжени, 90+4
Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:4
Голы: Карим Бензема, 13, 28, 35, Салех Аль-Шехри, 84
Турнирная таблица
События матча
