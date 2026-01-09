Хет-трик Бензема. Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд и вошел в топ-5

Вечером 9 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый французский футболист Карим Бензема сделал хет-трик.

Бензема забил три гола за Аль-Иттихад в матче против команды Аль-Холуд (4:0).

Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд, набрал 26 очков и вошел в топ-пятерку саудовского чемпионата.

Лидеры: Аль-Хиляль (35 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун (по 31), Аль-Кадисия (27), Аль-Иттихад (26), Аль-Ахли (25),

Чемпионат Саудовской Аравии

14-й тур, 9 января 2026

Аль-Халидж – Дамак – 4:0

Голы: Константинос Фортунис, 1, Йоргос Масурас, 44, Джошуа Кинг, 47, Хуссейн Аль-Султан, 80

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:0

Голы: Рохер Мартинес, 27 (пен), Анжело Фюльжени, 90+4

Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:4

Голы: Карим Бензема, 13, 28, 35, Салех Аль-Шехри, 84

Турнирная таблица