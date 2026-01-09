ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм

Вечером 9 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый французский футболист Карим Бензема сделал хет-трик.

Бензема забил три гола за Аль-Иттихад в первом тайме матча против команды Аль-Холуд (4:0).

Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд, набрал 26 очков и вошел в топ-пятерку саудовского чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии

14-й тур, 9 января 2026

Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:4

Голы: Карим Бензема, 13, 28, 35, Салех Аль-Шехри, 84

Видео голов и обзор матча