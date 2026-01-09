ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
Аль-Иттихад в 14-м туре забил 4 мяча в ворота команды Аль-Холуд
Вечером 9 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Знаменитый французский футболист Карим Бензема сделал хет-трик.
Бензема забил три гола за Аль-Иттихад в первом тайме матча против команды Аль-Холуд (4:0).
Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд, набрал 26 очков и вошел в топ-пятерку саудовского чемпионата.
Чемпионат Саудовской Аравии
14-й тур, 9 января 2026
Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:4
Голы: Карим Бензема, 13, 28, 35, Салех Аль-Шехри, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
