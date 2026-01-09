Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
09.01.2026 19:30 – FT 0 : 4
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
09 января 2026, 23:17 | Обновлено 09 января 2026, 23:22
36
0

ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм

Аль-Иттихад в 14-м туре забил 4 мяча в ворота команды Аль-Холуд

09 января 2026, 23:17 | Обновлено 09 января 2026, 23:22
36
0
ВИДЕО. Как Бензема в Саудовской Аравии сделал хет-трик за один тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (справа)

Вечером 9 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Знаменитый французский футболист Карим Бензема сделал хет-трик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бензема забил три гола за Аль-Иттихад в первом тайме матча против команды Аль-Холуд (4:0).

Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд, набрал 26 очков и вошел в топ-пятерку саудовского чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии

14-й тур, 9 января 2026

Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:4

Голы: Карим Бензема, 13, 28, 35, Салех Аль-Шехри, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Салех Аль-Шехри (Аль-Иттихад), асcист Ахмед Аль-Гамди.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад), асcист Мусса Диаби.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад), асcист Рожер Фернандеш.
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
8’
Виллиам Трост-Эконг (Аль-Холуд) получает красную карточку.
По теме:
Львиное дерби. Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в полуфинал КАН
Мали – Сенегал – 0:1. Как забил одноклубник Миколенко. Видео гола и обзор
Хет-трик Бензема. Аль-Иттихад одержал 5-ю победу подряд и вошел в топ-5
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Холуд хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09 января 2026, 10:01 21
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде

Элина в трех сетах переиграла Сонай Картал на соревнованиях в Новой Зеландии

Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
Футбол | 09 января 2026, 16:40 7
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов

Богатые европейцы уже не в первый раз переманивают к себе талантливых «наследников Месси»

Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Бокс | 09.01.2026, 04:32
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Футбол | 09.01.2026, 04:22
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Спортивный врач: «Это очень неутешительные новости для сборной Украины»
Футбол | 09.01.2026, 23:15
Спортивный врач: «Это очень неутешительные новости для сборной Украины»
Спортивный врач: «Это очень неутешительные новости для сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 8
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем