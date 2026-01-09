Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы

Форвард Барселоны Роберт Левандовски подтвердил, что в конце сезона 2022/23 руководство клуба попросило перестать забивать голы, чтобы не пришлось выплачивать Баварии бонус за количество мячей, который был прописан в трансферном договоре.

«Не хотелось бы говорить об этом подробно. Уважаю Барселону и всех, кто работает в клубе. В тот момент Барселона считала каждый евро, буквально. Так что этот бонус не был для них мелочью, а для меня ничего не меняло».

«С этим у меня проблем не было, хотя я постоянно думал о том, стоит ли отправлять мяч в ворота», – сказал Левандовски.

Нынешний сезон, скорее всего, станет последним для польского бомбардира в составе Барселоны. Игрок забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.