Таблица Лиги чемпионов Азии. Завершен 4-й тур: кто в лидерах на экваторе?

5 ноября завершился 4-й тур Лиги чемпионов Азии.

В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (9 очков из 12), переигравший южнокорейский Ульсан ХД (1:0).

В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, набравший 12 очков из 12. Далее идут саудовский Аль-Ахли и Аль-Вахда из ОАЭ (10).

По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

4-й тур. 5 ноября 2025

Виссел Кобе (Япония) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0

Гол: Жан Патрик, 58

Джохор ДТ (Малайзия) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 3:1

Голі: Хонатан Сильва, 48, 87, Оскар Аррибас, 63 – Саулу, 71 (пен)

Турнирная таблица