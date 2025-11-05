Таблица Лиги чемпионов Азии. Завершен 4-й тур: кто в лидерах на экваторе?
В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, который идет без потерь очков
5 ноября завершился 4-й тур Лиги чемпионов Азии.
В Восточной зоне впереди японский Виссел Кобе (9 очков из 12), переигравший южнокорейский Ульсан ХД (1:0).
В Западной зоне лидирует саудовский Аль-Хиляль, набравший 12 очков из 12. Далее идут саудовский Аль-Ахли и Аль-Вахда из ОАЭ (10).
По итогам 8 туров по 8 лучших команд из каждой зоны выйдут в 1/8 финала.
Лига чемпионов Азии
4-й тур. 5 ноября 2025
Виссел Кобе (Япония) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0
Гол: Жан Патрик, 58
Джохор ДТ (Малайзия) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 3:1
Голі: Хонатан Сильва, 48, 87, Оскар Аррибас, 63 – Саулу, 71 (пен)
Турнирная таблица
