Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бензема забил за Аль-Иттихад. Результаты Лиги чемпионов Азии и таблица
Лига чемпионов АФК
Сеул
04.11.2025 12:00 – FT 0 : 0
Чэнду Жунчэн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
04 ноября 2025, 23:31 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:42
Бензема забил за Аль-Иттихад. Результаты Лиги чемпионов Азии и таблица

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Иттихад разгромил команду Аль-Шарджа из ОАЭ (3:0). Один из голов забил знаменитый французский форвард Карим Бензема.

Саудовский Аль-Ахли выиграл матч у клуба Аль-Садд из Катара (2:1), отличились Рияд Марез и Матеус Гонсалвес

Аль-Хиляль набрал 12 очков из 12 и является лидером Западной зоны, Аль-Ахли идет вторым (10 баллов), а Аль-Иттихад – на 6-й позиции (6 пунктов).

Лига чемпионов Азии

4-й тур. 3 ноября 2025

Аль-Садд (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2

Голы: Клаудиньо, 63 – Рияд Марез, 34, Матеус Гонсалвес, 68

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 3:0

Голы: Стивен Бергвейн, 8, Карим Бензема, 66, Рожер Фернандеш, 90+4

Другие результаты игрового дня

  • Мачида (Япония) – Мельбурн Сити (Австралия) – 1:2
  • Сеул (Южная Корея) – Чэнду Рончен (Китай) – 0:0
  • Хиросима (Япония) – Канвон (Южная Корея) – 1:0
  • Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шанхай Порт (Китай) – 2:0

Турнирная таблица

По теме:
Звездный Аль-Хиляль пропустил на 90+8 мин. Но идет без потерь в ЛЧ Азии
Мбаппе обошел Анри по числу голов в топ-5 лигах. Сколько у Бензема?
Камбэк века. Аль-Иттихад отыгрался в меньшинстве, уступая в 4 мяча
Лига чемпионов Азии Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Аль-Шарджа Аль-Садд Аль-Ахли Джидда Мельбурн Сити Сеул Санфречче Хиросима Канвон Бурирам Юнайтед Шанхай Порт (СИПГ) Рияд Марез Стивен Бергвейн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
