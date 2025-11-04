Бензема забил за Аль-Иттихад. Результаты Лиги чемпионов Азии и таблица
Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский Аль-Иттихад разгромил команду Аль-Шарджа из ОАЭ (3:0). Один из голов забил знаменитый французский форвард Карим Бензема.
Саудовский Аль-Ахли выиграл матч у клуба Аль-Садд из Катара (2:1), отличились Рияд Марез и Матеус Гонсалвес
Аль-Хиляль набрал 12 очков из 12 и является лидером Западной зоны, Аль-Ахли идет вторым (10 баллов), а Аль-Иттихад – на 6-й позиции (6 пунктов).
Лига чемпионов Азии
4-й тур. 3 ноября 2025
Аль-Садд (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2
Голы: Клаудиньо, 63 – Рияд Марез, 34, Матеус Гонсалвес, 68
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 3:0
Голы: Стивен Бергвейн, 8, Карим Бензема, 66, Рожер Фернандеш, 90+4
Другие результаты игрового дня
- Мачида (Япония) – Мельбурн Сити (Австралия) – 1:2
- Сеул (Южная Корея) – Чэнду Рончен (Китай) – 0:0
- Хиросима (Япония) – Канвон (Южная Корея) – 1:0
- Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шанхай Порт (Китай) – 2:0
Турнирная таблица
