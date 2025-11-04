Бензема забил за Аль-Иттихад. Результаты Лиги чемпионов Азии и таблица

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Иттихад разгромил команду Аль-Шарджа из ОАЭ (3:0). Один из голов забил знаменитый французский форвард Карим Бензема.

Саудовский Аль-Ахли выиграл матч у клуба Аль-Садд из Катара (2:1), отличились Рияд Марез и Матеус Гонсалвес

Аль-Хиляль набрал 12 очков из 12 и является лидером Западной зоны, Аль-Ахли идет вторым (10 баллов), а Аль-Иттихад – на 6-й позиции (6 пунктов).

Лига чемпионов Азии

4-й тур. 3 ноября 2025

Аль-Садд (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2

Голы: Клаудиньо, 63 – Рияд Марез, 34, Матеус Гонсалвес, 68

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 3:0

Голы: Стивен Бергвейн, 8, Карим Бензема, 66, Рожер Фернандеш, 90+4

Другие результаты игрового дня

Мачида (Япония) – Мельбурн Сити (Австралия) – 1:2

Сеул (Южная Корея) – Чэнду Рончен (Китай) – 0:0

Хиросима (Япония) – Канвон (Южная Корея) – 1:0

Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шанхай Порт (Китай) – 2:0

Турнирная таблица