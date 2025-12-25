Команда Степаненко проиграла обидчикам Динамо в 1-м туре Кубка Турции

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Турции
Самсунспор
24.12.2025 19:30 – FT 2 : 1
Эюпспор
Турция
25 декабря 2025, 01:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 01:33
Украинский хавбек оказался вне заявки Эюпспора на матч против Самсунспора

ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Вечером 24 декабря состоялись очередные матчи в первом раунде Кубка Турции.

В одном из поединков игрового дня Самсунспор переиграл Эюпспор (2:1)

У команды гостей украинский хавбек Тарас Степаненко оказался вне заявки на игру.

Интересно, что 23 октября Самсунспор разгромил киевское Динамо (3:0) в Лиге конференций.

Ниже приведены результаты и турнирные таблицы.

Кубок Турции. Первый раунд, 24 декабря

Самсунспор – Эюпспор – 2:1

Голы: Мариус, 10, Айдогду, 33 – Баран, 90

Игдир – Альяга – 2:2

Болуспор – Фетхиеспор – 0:0

Кечиоренгюджю – Бейоглу Ени Чарши – 3:1

Турнирные таблицы

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эюпспор.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сонер Айдогду (Самсунспор), асcист Йосафат Мендес.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Сонер Айдогду.
