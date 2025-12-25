Команда Степаненко проиграла обидчикам Динамо в 1-м туре Кубка Турции
Украинский хавбек оказался вне заявки Эюпспора на матч против Самсунспора
Вечером 24 декабря состоялись очередные матчи в первом раунде Кубка Турции.
В одном из поединков игрового дня Самсунспор переиграл Эюпспор (2:1)
У команды гостей украинский хавбек Тарас Степаненко оказался вне заявки на игру.
Интересно, что 23 октября Самсунспор разгромил киевское Динамо (3:0) в Лиге конференций.
Ниже приведены результаты и турнирные таблицы.
Кубок Турции. Первый раунд, 24 декабря
Самсунспор – Эюпспор – 2:1
Голы: Мариус, 10, Айдогду, 33 – Баран, 90
Игдир – Альяга – 2:2
Болуспор – Фетхиеспор – 0:0
Кечиоренгюджю – Бейоглу Ени Чарши – 3:1
Турнирные таблицы
События матча
