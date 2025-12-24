ВИДЕО. Фенербахче vs Бешикташ. Яркий матч с голом на 90+1 в Кубке Турции
Стамбульское дерби завершилось победой Бешикташа
Стамбульское дерби в первом раунде Кубка Турции завершилось драматическим поражением Фенербахче от Бушикташа (1:2).
Бешикташ на выезде одержал волевую победу над принципиальным соперником со счетом 2:1.
Гости быстро открыли счет усилиями Вацлава Черны, после чего Фенербахче сумел отыграться еще до перерыва – Марко Асенсио реализовал пенальти.
Решающее слово осталось за Бешикташем, забившим победный мяч в конце матча. Вацлав Черны оформил дубль на 90+1 мин.
Кубок Турции. Первый раунд, 23 декабря
Фенербахче – Бешикташ – 1:2
Голы: Ассенсио, 43 (пен) – Черны, 33, 90+1
Коджаэлиспор – Эрзурумспор – 3:1
Голы: Дарко Чурлинов, 18, 45, Жозеф Нонге, 53 – Брандон Байе, 88
Коньяспор – Антальяспор – 1:0
Гол: Тунахан Тащи, 21
