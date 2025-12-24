ВИДЕО. Фенербахче vs Бешикташ. Яркий матч с голом на 90+1 в Кубке Турции

Стамбульское дерби в первом раунде Кубка Турции завершилось драматическим поражением Фенербахче от Бушикташа (1:2).

Бешикташ на выезде одержал волевую победу над принципиальным соперником со счетом 2:1.

Гости быстро открыли счет усилиями Вацлава Черны, после чего Фенербахче сумел отыграться еще до перерыва – Марко Асенсио реализовал пенальти.

Решающее слово осталось за Бешикташем, забившим победный мяч в конце матча. Вацлав Черны оформил дубль на 90+1 мин.

Кубок Турции. Первый раунд, 23 декабря

Фенербахче – Бешикташ – 1:2

Голы: Ассенсио, 43 (пен) – Черны, 33, 90+1

Коджаэлиспор – Эрзурумспор – 3:1

Голы: Дарко Чурлинов, 18, 45, Жозеф Нонге, 53 – Брандон Байе, 88

Коньяспор – Антальяспор – 1:0

Гол: Тунахан Тащи, 21

