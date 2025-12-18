Как сыграли украинцы? Трабзонспор уступил в матче Кубка Турции
Турецкая команда с минимальным счетом уступила «Аланьяспору»
17 декабря состоялся матч первого тура Кубка Турции между «Трабзонспором» и «Аланьяспором».
Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.
Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Ялчына.
В стартовом составе хозяев поля сыграли два украинца: защитник Арсений Батагов и нападающий Даниил Сикан. Со скамьи запасных вышел вингер Александр Зубков. Никто из них ничем интересным не отличился.
Кубок Турции. 1-й этап
Трабзонспор – Аланьяспор – 0:1
Гол: Ялчын, 17
