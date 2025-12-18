Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Как сыграли украинцы? Трабзонспор уступил в матче Кубка Турции
Кубок Турции
Трабзонспор
17.12.2025 19:30 – FT 0 : 1
Аланьяспор
Турция
Как сыграли украинцы? Трабзонспор уступил в матче Кубка Турции

Турецкая команда с минимальным счетом уступила «Аланьяспору»

Как сыграли украинцы? Трабзонспор уступил в матче Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine.

17 декабря состоялся матч первого тура Кубка Турции между «Трабзонспором» и «Аланьяспором».

Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Ялчына.

В стартовом составе хозяев поля сыграли два украинца: защитник Арсений Батагов и нападающий Даниил Сикан. Со скамьи запасных вышел вингер Александр Зубков. Никто из них ничем интересным не отличился.

Кубок Турции. 1-й этап

Трабзонспор – Аланьяспор – 0:1

Гол: Ялчын, 17

Кубок Турции по футболу Александр Зубков Трабзонспор Аланьяспор Арсений Батагов Даниил Сикан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
