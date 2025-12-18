Как сыграли украинцы? Трабзонспор уступил в матче Кубка Турции

17 декабря состоялся матч первого тура Кубка Турции между «Трабзонспором» и «Аланьяспором».

Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Ялчына.

В стартовом составе хозяев поля сыграли два украинца: защитник Арсений Батагов и нападающий Даниил Сикан. Со скамьи запасных вышел вингер Александр Зубков. Никто из них ничем интересным не отличился.

Кубок Турции. 1-й этап

Трабзонспор – Аланьяспор – 0:1

Гол: Ялчын, 17

Getty Images/Global Images Ukraine.

