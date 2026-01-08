Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес расстался с нападающим спустя два месяца после подписания
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 13:25 |
Верес расстался с нападающим спустя два месяца после подписания

Бывший лидер Оболони не задержался в Ровно

ФК Верес. Ростислав Тарануха

Как стало известно Sport.ua, центрфорвард Ростислав Тарануха больше не является игроком «Вереса». Контракт футболиста, который был рассчитан до конца июня 2026 года, расторгнут по соглашению сторон.

28-летний Тарануха пополнил ряды «Вереса» во второй половине октября. За это время воспитанник «Динамо» провел 7 матчей в УПЛ (без учета недоигранного поединка с «Металлистом 1925»), но не отметился результативными действиями.

Ранее Ростислав Тарануха играл, среди прочего, за «Полесье», «Карпаты» и «Оболонь» (всего в УПЛ – 61 матч, 6 голов и 3 результативные передачи).

На данный момент «Верес» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. В 15 матчах красно-черные набрали 18 очков.

В первом туре после возобновления чемпионата команда Олега Шандрука сыграет дома с «Полтавой» (базовый день – 21 февраля).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Геннадий БУТКЕВИЧ: «Для меня Полесье – не игрушка. Мы строим клуб»
ОФИЦИАЛЬНО. Фалькао вернулся в футбол после шестимесячной паузы
Верес Ровно Ростислав Тарануха трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
