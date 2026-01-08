Верес расстался с нападающим спустя два месяца после подписания

Как стало известно Sport.ua, центрфорвард Ростислав Тарануха больше не является игроком «Вереса». Контракт футболиста, который был рассчитан до конца июня 2026 года, расторгнут по соглашению сторон.

28-летний Тарануха пополнил ряды «Вереса» во второй половине октября. За это время воспитанник «Динамо» провел 7 матчей в УПЛ (без учета недоигранного поединка с «Металлистом 1925»), но не отметился результативными действиями.

Ранее Ростислав Тарануха играл, среди прочего, за «Полесье», «Карпаты» и «Оболонь» (всего в УПЛ – 61 матч, 6 голов и 3 результативные передачи).

На данный момент «Верес» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. В 15 матчах красно-черные набрали 18 очков.

В первом туре после возобновления чемпионата команда Олега Шандрука сыграет дома с «Полтавой» (базовый день – 21 февраля).