ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах
Специалист уже сформировал свой тренерский штаб
Львовские Карпаты официально объявили о назначении испанского специалиста Франсиско Фернандеса на должность главного тренера.
По информации клубной пресс-службы «львов» специалист уже сформировал свой тренерский штаб. Ассистентом Фернандеса в Карпатах будет 47-летний испанский тренер Висенте Фустер Руис, ранее помогавший ему в Алькорконе и Мурсии.
Также в тренерский штаб вошли работавшие в предыдущем штабе Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.
В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
