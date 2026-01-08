Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 14:48 | Обновлено 08 января 2026, 15:07
586
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах

Специалист уже сформировал свой тренерский штаб

08 января 2026, 14:48 | Обновлено 08 января 2026, 15:07
586
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах
ФК Карпаты.

Львовские Карпаты официально объявили о назначении испанского специалиста Франсиско Фернандеса на должность главного тренера.

По информации клубной пресс-службы «львов» специалист уже сформировал свой тренерский штаб. Ассистентом Фернандеса в Карпатах будет 47-летний испанский тренер Висенте Фустер Руис, ранее помогавший ему в Алькорконе и Мурсии.

Также в тренерский штаб вошли работавшие в предыдущем штабе Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Геннадий БУТКЕВИЧ: «Для меня Полесье – не игрушка. Мы строим клуб»
Верес расстался с нападающим спустя два месяца после подписания
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига Фран Фернандес Вадим Сапай Богдан Шуст Сергей Лавриненко Юрий Шевчук Вадим Кравчук
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Футбол | 07 января 2026, 21:20 0
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ

Их количество не изменилось

Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 08 января 2026, 07:33 19
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене

Встреча 1/8 финала начнется 8 января ориентировочно в 08:00 по Киеву

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Шахтер собирается усилиться украинским защитником
Футбол | 07.01.2026, 15:42
Шахтер собирается усилиться украинским защитником
Шахтер собирается усилиться украинским защитником
РОМАНЧУК: «Когда в клуб приехал Исенко, это помогло мне адаптироваться»
Футбол | 08.01.2026, 14:31
РОМАНЧУК: «Когда в клуб приехал Исенко, это помогло мне адаптироваться»
РОМАНЧУК: «Когда в клуб приехал Исенко, это помогло мне адаптироваться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем