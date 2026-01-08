ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах

Львовские Карпаты официально объявили о назначении испанского специалиста Франсиско Фернандеса на должность главного тренера.

По информации клубной пресс-службы «львов» специалист уже сформировал свой тренерский штаб. Ассистентом Фернандеса в Карпатах будет 47-летний испанский тренер Висенте Фустер Руис, ранее помогавший ему в Алькорконе и Мурсии.

Также в тренерский штаб вошли работавшие в предыдущем штабе Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.