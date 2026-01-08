Игрок сборной Украины привлекает внимание клубов АПЛ. Назван ценник
Андрей Лунин попал на радары «Тоттенхэма», «Ноттингем Форест» и «Брайтона»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание нескольких клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 26-летний футболист находится на радарах «Тоттенхэма», «Ноттингем Форест» и «Брайтона». «Шпоры» и «чайки» в ближайшие недели будут бороться за игрок и пытаться его убедить перейти именно к ним.
Судьба потенциального перехода зависит от того, сумеет ли кто-то предложить за Андрея 25 миллионов евро.
Андрей Лунин в текущем сезоне провел два матча на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Алонсо может покинуть «Реал» уже в ближайшие дни.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Кэти во втором раунде соревнований в Новой Зеландии
Эдуард Козик может вернуться в донецкий клуб