Игрок сборной Украины привлекает внимание клубов АПЛ. Назван ценник

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание нескольких клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист находится на радарах «Тоттенхэма», «Ноттингем Форест» и «Брайтона». «Шпоры» и «чайки» в ближайшие недели будут бороться за игрок и пытаться его убедить перейти именно к ним.

Судьба потенциального перехода зависит от того, сумеет ли кто-то предложить за Андрея 25 миллионов евро.

Андрей Лунин в текущем сезоне провел два матча на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо может покинуть «Реал» уже в ближайшие дни.