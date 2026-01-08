Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок сборной Украины привлекает внимание клубов АПЛ. Назван ценник
Англия
08 января 2026, 15:42
Игрок сборной Украины привлекает внимание клубов АПЛ. Назван ценник

Андрей Лунин попал на радары «Тоттенхэма», «Ноттингем Форест» и «Брайтона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание нескольких клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист находится на радарах «Тоттенхэма», «Ноттингем Форест» и «Брайтона». «Шпоры» и «чайки» в ближайшие недели будут бороться за игрок и пытаться его убедить перейти именно к ним.

Судьба потенциального перехода зависит от того, сумеет ли кто-то предложить за Андрея 25 миллионов евро.

Андрей Лунин в текущем сезоне провел два матча на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо может покинуть «Реал» уже в ближайшие дни.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
