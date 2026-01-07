Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо может покинуть Реал уже в ближайшие дни. Названо условие
Испания
07 января 2026, 21:36 |
1143
2

Алонсо может покинуть Реал уже в ближайшие дни. Названо условие

Судьба испанца зависит от выступлений его подопечных в Суперкубке Испании

07 января 2026, 21:36 |
1143
2 Comments
Алонсо может покинуть Реал уже в ближайшие дни. Названо условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский коуч Хаби Алонсо может покинуть пост тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает As.

По информации источника, будущее 43-летнего специалиста в клубе зависит от выступлений его подопечных в Суперкубке Испании: если команда не завоюет трофей либо ее игра не впечатлит руководство, то Алонсо покинет клуб.

Уже 8 января мадридскому «Реалу» предстоит сыграть с «Атлетико» в полуфинале турнира. В случае победы над «матрасниками», команда Алонсо в финале сыграет с победителем пары «Барселона» – «Атлетик».

Ранее «Реал» узнал своего соперника в Кубке Испании.

По теме:
Барселона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Еще один клуб АПЛ решил попрощаться с тренером
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
Хаби Алонсо Реал Мадрид Атлетико Мадрид Суперкубок Испании по футболу Атлетико - Реал Мадрид отставка
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Футбол | 07 января 2026, 13:39 7
Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»

Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07 января 2026, 08:20 16
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика

Украинец останется в клубе

Украинский легионер может вернуться в Украину. Вариант с известным клубом
Футбол | 07.01.2026, 21:09
Украинский легионер может вернуться в Украину. Вариант с известным клубом
Украинский легионер может вернуться в Украину. Вариант с известным клубом
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07.01.2026, 12:00
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07.01.2026, 06:22
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та він вже на чемоданах
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Тому хочеться побажати Мадриду удачі і виграти цей суперкубок!🏆😊
Ответить
0
Популярные новости
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем