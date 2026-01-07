Алонсо может покинуть Реал уже в ближайшие дни. Названо условие

Испанский коуч Хаби Алонсо может покинуть пост тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает As.

По информации источника, будущее 43-летнего специалиста в клубе зависит от выступлений его подопечных в Суперкубке Испании: если команда не завоюет трофей либо ее игра не впечатлит руководство, то Алонсо покинет клуб.

Уже 8 января мадридскому «Реалу» предстоит сыграть с «Атлетико» в полуфинале турнира. В случае победы над «матрасниками», команда Алонсо в финале сыграет с победителем пары «Барселона» – «Атлетик».

Ранее «Реал» узнал своего соперника в Кубке Испании.