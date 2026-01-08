Не реализовала 2 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/4 финала Брисбена

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) узнала соперницу в 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинка сыграет против девятой ракетки мира Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В третьем раунде пятисотника Андреева в трех сетах переиграла чешку Линду Носкову (WTA 12) со счетом 5:7, 6:4, 7:5 за 2 часа и 24 минуты.

Носкова была близка к победе – в третьей партии Линда не сумела реализовать два матчбола подряд на приеме со счетом 5:4* (40:15), отдав три гейма подряд.

Костюк ранее никогда не играла против Андреевой. Марта в своем матче 1/8 финала выбила вторую сеяную Аманду Анисимову.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Мирра Андреева [6] – Линда Носкова (Чехия) [12] – 5:7, 6:4, 7:5

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine