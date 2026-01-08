Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не реализовала 2 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/4 финала Брисбена
08 января 2026, 15:52 | Обновлено 08 января 2026, 17:13
Не реализовала 2 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/4 финала Брисбена

Линда Носкова в трех сетах уступила Мирре Андреевой, хотя была близка к победе

08 января 2026, 15:52 | Обновлено 08 января 2026, 17:13
Не реализовала 2 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/4 финала Брисбена
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) узнала соперницу в 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинка сыграет против девятой ракетки мира Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В третьем раунде пятисотника Андреева в трех сетах переиграла чешку Линду Носкову (WTA 12) со счетом 5:7, 6:4, 7:5 за 2 часа и 24 минуты.

Носкова была близка к победе – в третьей партии Линда не сумела реализовать два матчбола подряд на приеме со счетом 5:4* (40:15), отдав три гейма подряд.

Костюк ранее никогда не играла против Андреевой. Марта в своем матче 1/8 финала выбила вторую сеяную Аманду Анисимову.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Мирра Андреева [6] – Линда Носкова (Чехия) [12] – 5:7, 6:4, 7:5

Видеообзор матча

Фото с матча

По теме:
Без Ястремской, но с Костюк. Определена пары 1/4 финала WTA 500 в Брисбене
КОСТЮК: «Все, что сделали, приносит плоды. А это только первая неделя года»
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Громкая победа в Брисбене. Видеообзор
Мирра Андреева Линда Носкова Марта Костюк WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Ех Ліндо, як так??? Але як би там не було, Марті по силі вибити сибирського бегемота!
