Не реализовала 2 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/4 финала Брисбена
Линда Носкова в трех сетах уступила Мирре Андреевой, хотя была близка к победе
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) узнала соперницу в 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В четвертьфинале украинка сыграет против девятой ракетки мира Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.
В третьем раунде пятисотника Андреева в трех сетах переиграла чешку Линду Носкову (WTA 12) со счетом 5:7, 6:4, 7:5 за 2 часа и 24 минуты.
Носкова была близка к победе – в третьей партии Линда не сумела реализовать два матчбола подряд на приеме со счетом 5:4* (40:15), отдав три гейма подряд.
Костюк ранее никогда не играла против Андреевой. Марта в своем матче 1/8 финала выбила вторую сеяную Аманду Анисимову.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала
Мирра Андреева [6] – Линда Носкова (Чехия) [12] – 5:7, 6:4, 7:5
