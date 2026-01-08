WTA08 января 2026, 15:07 |
160
1
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Поражение в Брисбене. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене
08 января 2026, 15:07 |
160
8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Джессике Пегуле в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене.
Украинка потерпела поражение в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 3:6 за 2 часа и 18 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Пегула в четвертьфинале пятисотника поборется против 10-й сеяной Людмилы Самсоновой.
🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала
Даяна Ястремская – Джессика Пегула [4] – 7:5, 2:6, 3:6
Видеообзор матча
Комментарии 1
Бо треба тенісом займатися,А не губи колоти,і з москалем по морям кататися
