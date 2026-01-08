Рома покупает форварда. После этого отпустят Довбика
Распадори близок к переходу в римскую команду
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рома близка к подписанию форварда Атлетико Джакомо Распадори. Клубу осталось согласовать условия личного контркта.
Рома и Атлетико уже договорились про аренду игрока за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 20-23 миллиона по итогам сезона.
Распадори перешел в мадридскую команду минувшим летом из Наполи, однако в Атлетико не закрепился – два гола в 15 матчах.
Ранее сообщалось, что Рома хочет попрощаться с украинцем Артемом Довбиком, который не входит в планы наставника Джанпьеро Гасперини, однако сперва римляне хотели подписать Распадори.
