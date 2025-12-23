Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Турции
Фенербахче
23.12.2025 19:30 - : -
Бешикташ
Турция
Фенербахче – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции

Поединок состоится 23 декабря в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря, в рамках первого тура группового раунда Кубка Турции, между собой сыграют Фенербахче – Бешикташ. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Фенербахче

«Канарейки» в этом сезоне пока не проигрывали в чемпионате, но при этом идут вторыми в турецкой Суперлиге, отставая от Галатасарая на три очка. Отлично влился в команду Марко Асенсио, он провел 13 матчей, забив 8 мячей и сделав 5 результативных передач.

Фенербахче еще играет в Лиге Европы, где уверенно держится в зоне плей-офф, занимая 12 строчку, отставание от зоны топ-8 составляет два очка. Команда сейчас набрала отличный ход, так как не проигрывает 16 встреч кряду, во всех турнирах. Такой клуб обязан бороться за трофей и в Кубке Турции, тем более, надо сыграть против принципиального соперника.

Бешикташ

«Черные орлы» не могут навязать борьбу за чемпионство другим столичным клубам в этом сезоне. Пока Бешикташ только пятый в чемпионате, а отставание от лидера составляет целых 13 очков. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Ризеспор со счетом 1:0.

У клуба тоже образовалась серия из шести матчей без поражений, последний раз проигрывали как раз Фенербахче. Бешикташ не заигран в еврокубках, поэтому не имеет такого плотного календаря, но и это не помогает входить даже в топ-3 турецкой Суперлиги. Кубок Турции может превратиться в главную цель, учитывая, что других возможностей завоевать трофей в этом сезоне не будет.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, пересекались они и в этом сезоне. В том матче Бешикташ вел 2:0 к середине первого тайма, после чего остался в меньшинстве, Фенербахче воспользовался численным перевесом, вырвав победу со счетом 3:2.

Прогноз

Нас ожидает очередное горячее столичное дерби, где Фенербахче котируется фаворитом. Ожидаю интересной борьбы, которая пройдет на встречных курсах. Думаю, команды порадуют фанатов результативным футболом, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 2,5 голов

Фенербахче
23 декабря 2025 -
19:30
Бешикташ
