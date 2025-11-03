Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов АФК
Насаф
03.11.2025 15:45 – FT 1 : 2
Аль-Вахда Абу-Даби
Саудовская Аравия
03 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 03 ноября 2025, 22:43
55
0

Звездный Аль-Хиляль пропустил на 90+8 мин. Но идет без потерь в ЛЧ Азии

Аль-Хиляль набрал 12 очков из 12 и является лидером Западной зоны

Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

Вечером 3 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Хиляль переиграл команду Аль-Гарафа из Катара (2:1).

У победителей голы забили Салим Аль-Давсари и Кайо Сезар. У хозяев поля на 90+8 минуте Аюб Аль-Ауи сократил отставание (1:2).

Аль-Хиляль набрал 12 очков из 12 и является лидером Западной зоны.

Лига чемпионов Азии

4-й тур. 3 ноября 2025

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:2

Голы: Аль-Ауи, 90+8 – Салем Аль-Давсари, 9, Кайо Сезар, 66

Другие результаты игрового дня:

  • Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 1:2
  • Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:1
  • Трактор Сази (Иран) – Аль-Шорта (Ирак) – 1:0

Турнирная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
