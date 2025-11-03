Звездный Аль-Хиляль пропустил на 90+8 мин. Но идет без потерь в ЛЧ Азии
Вечером 3 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский Аль-Хиляль переиграл команду Аль-Гарафа из Катара (2:1).
У победителей голы забили Салим Аль-Давсари и Кайо Сезар. У хозяев поля на 90+8 минуте Аюб Аль-Ауи сократил отставание (1:2).
Аль-Хиляль набрал 12 очков из 12 и является лидером Западной зоны.
Лига чемпионов Азии
4-й тур. 3 ноября 2025
Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:2
Голы: Аль-Ауи, 90+8 – Салем Аль-Давсари, 9, Кайо Сезар, 66
Другие результаты игрового дня:
- Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 1:2
- Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:1
- Трактор Сази (Иран) – Аль-Шорта (Ирак) – 1:0
Турнирная таблица
