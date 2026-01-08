ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство

Вечером 8 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль выиграл у клуба Аль-Хазем (3:0) и упрочил лидерство.

Голы забили: Милинкович-Савич, 29, Рубен Невеш, 56, Дарвин Нуньес, 90

В другом матче Аль-Наджма и Аль-Иттифак устроили шоу с 7 голами (3:4).

Лидеры: Аль-Хиляль (35 очков), Аль-Наср (31), Аль-Таавун (28), Аль-Кадисия (27), Аль-Ахли (25), Аль-Иттихад (23).

Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026

Аль-Хиляль – Аль-Хазем – 3:0

Аль-Наджма – Аль-Иттифак – 3:4

Голы: Аль-Тулайхи, 72, Джасим, 73, Лазаро, 87 (пен) – Аль-Халиль, 27 (автогол), Мусса Дембеле, 39, Кальво, 42, 59