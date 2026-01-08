ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство
В другом матче Аль-Наджма и Аль-Иттифак устроили шоу с 7 голами
Вечером 8 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль выиграл у клуба Аль-Хазем (3:0) и упрочил лидерство.
В другом матче Аль-Наджма и Аль-Иттифак устроили шоу с 7 голами (3:4).
Лидеры: Аль-Хиляль (35 очков), Аль-Наср (31), Аль-Таавун (28), Аль-Кадисия (27), Аль-Ахли (25), Аль-Иттихад (23).
Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026
Аль-Хиляль – Аль-Хазем – 3:0
Голы: Милинкович-Савич, 29, Рубен Невеш, 56, Дарвин Нуньес, 90
Аль-Наджма – Аль-Иттифак – 3:4
Голы: Аль-Тулайхи, 72, Джасим, 73, Лазаро, 87 (пен) – Аль-Халиль, 27 (автогол), Мусса Дембеле, 39, Кальво, 42, 59
События матча
