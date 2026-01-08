Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наджма
08.01.2026 19:30 – FT 3 : 4
Аль-Иттифак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
08 января 2026, 22:35 | Обновлено 08 января 2026, 22:39
91
0

ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство

В другом матче Аль-Наджма и Аль-Иттифак устроили шоу с 7 голами

08 января 2026, 22:35 | Обновлено 08 января 2026, 22:39
91
0
ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 января состоялись матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль выиграл у клуба Аль-Хазем (3:0) и упрочил лидерство.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили: Милинкович-Савич, 29, Рубен Невеш, 56, Дарвин Нуньес, 90

В другом матче Аль-Наджма и Аль-Иттифак устроили шоу с 7 голами (3:4).

Лидеры: Аль-Хиляль (35 очков), Аль-Наср (31), Аль-Таавун (28), Аль-Кадисия (27), Аль-Ахли (25), Аль-Иттихад (23).

Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026

Аль-Хиляль – Аль-Хазем – 3:0

Голы: Милинкович-Савич, 29, Рубен Невеш, 56, Дарвин Нуньес, 90

Аль-Наджма – Аль-Иттифак – 3:4

Голы: Аль-Тулайхи, 72, Джасим, 73, Лазаро, 87 (пен) – Аль-Халиль, 27 (автогол), Мусса Дембеле, 39, Кальво, 42, 59

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Лазаро (Аль-Наджма).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Али Джасим (Аль-Наджма).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Rakan Altulayhi (Аль-Наджма).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Кальво (Аль-Иттифак), асcист Жоржиньо Вейналдум.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Кальво (Аль-Иттифак), асcист Abdullah Ahmed Khateeb.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Аль-Иттифак), асcист Жоржиньо Вейналдум.
27’
ГОЛ ! Автогол забил Nasser Al-Haleel (Аль-Наджма), асcист Альваро Медран.
По теме:
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Роналду забил 958-й мяч. Видео голов и обзор
Милан – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Атлетико и Реал обменялись голами. На удар Родриго ответил Серлот
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Хазем Аль-Наджма Аль-Иттифак видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Футбол | 07 января 2026, 22:20 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника

Ноа Адекоя подписал контракт с красными

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 51
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Футбол | 08.01.2026, 17:49
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил гол. Но его Аль-Наср уступает
Футбол | 08.01.2026, 21:19
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил гол. Но его Аль-Наср уступает
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил гол. Но его Аль-Наср уступает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 14
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем