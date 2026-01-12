Украина. Премьер лига12 января 2026, 05:31 | Обновлено 12 января 2026, 05:39
ФОТО. Отпуск позади. Александрия официально вернулась к работе
Подопечные Кирилла Нестеренко начали учебно-тренировочные сборы
Команда УПЛ Александрия официально вышла из отпуска.
10 января на искусственном поле КСК «Ника» в Александрии состоялась первая тренировка в 2026 году.
Но команда собралась не в полном составе: легионеры присоединятся к команде непосредственно в Турции.
11 команда команда Кирилла Нестеренко отправляется на зимние сборы в Турцию.
Александрия находится в зоне вылета УПЛ, занимая 15-е место с 11 очками.
