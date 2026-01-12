Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Отпуск позади. Александрия официально вернулась к работе
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 05:31 | Обновлено 12 января 2026, 05:39
87
0

ФОТО. Отпуск позади. Александрия официально вернулась к работе

Подопечные Кирилла Нестеренко начали учебно-тренировочные сборы

12 января 2026, 05:31 | Обновлено 12 января 2026, 05:39
87
0
ФОТО. Отпуск позади. Александрия официально вернулась к работе
ФК Александрия

Команда УПЛ Александрия официально вышла из отпуска.

10 января на искусственном поле КСК «Ника» в Александрии состоялась первая тренировка в 2026 году.

Но команда собралась не в полном составе: легионеры присоединятся к команде непосредственно в Турции.

11 команда команда Кирилла Нестеренко отправляется на зимние сборы в Турцию.

Александрия находится в зоне вылета УПЛ, занимая 15-е место с 11 очками.

ФОТО. Отпуск позади. Александрия официально вернулась к работе

По теме:
ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе
ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»
ПААЛМАРЧУК: «Мы много работали и заслужили первое место в УПЛ»
отпуск чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Александрия Кирилл Нестеренко фото
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11 января 2026, 07:16 2
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо

Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году

Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11 января 2026, 09:29 46
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко

Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира

Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Спортивный врач обратился к игроку топ-клуба: «Очень его жалко»
Футбол | 12.01.2026, 01:23
Спортивный врач обратился к игроку топ-клуба: «Очень его жалко»
Спортивный врач обратился к игроку топ-клуба: «Очень его жалко»
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11.01.2026, 09:00
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем