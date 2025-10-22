Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы после 3-го тура: кто в лидерах
Саудовский Аль-Хиляль имеет 9 очков из 9 и является лидером Западной зоны
22 октября состоялись заключительные матчи 3-го тура Лиги чемпионов Азии.
В Восточной зоне лидирует Ульсан ХД, набрав 7 пунктов из 9.
Лига чемпионов Азии
3-й тур. 22 октября 2025
Канвон (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 4:3
Голы: Ли Сан Хон, 7, Мо Чже Хон, 21, Сон Джун Сок, 43, Ким Гун Хи, 90+5 – Миясиро, 48, 89, Жан Патрик, 50
Шанхай Шеньхуа (Китай) – Сеул (Южная Корея) – 2:0
Голи: Асуэ, 57, Андре Луиш, 89
Турнирная таблица
