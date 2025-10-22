Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы после 3-го тура: кто в лидерах
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шеньхуа
22.10.2025 15:15 – FT 2 : 0
Сеул
Саудовская Аравия
22 октября 2025, 21:29 | Обновлено 22 октября 2025, 21:39
Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы после 3-го тура: кто в лидерах

Саудовский Аль-Хиляль имеет 9 очков из 9 и является лидером Западной зоны

Лига чемпионов Азии. Турнирные таблицы после 3-го тура: кто в лидерах
Getty Images/Global Images Ukraine. Яссин Буну

22 октября состоялись заключительные матчи 3-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Хиляль имеет 9 очков из 9 и является лидером Западной зоны.

В Восточной зоне лидирует Ульсан ХД, набрав 7 пунктов из 9.

Лига чемпионов Азии

3-й тур. 22 октября 2025

Канвон (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 4:3

Голы: Ли Сан Хон, 7, Мо Чже Хон, 21, Сон Джун Сок, 43, Ким Гун Хи, 90+5 – Миясиро, 48, 89, Жан Патрик, 50

Шанхай Шеньхуа (Китай) – Сеул (Южная Корея) – 2:0

Голи: Асуэ, 57, Андре Луиш, 89

Турнирная таблица

Лига чемпионов Азии Канвон Виссел Кобе Шанхай Шеньхуа Сеул Аль-Хиляль Ульсан ХД Яссин Буну
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
