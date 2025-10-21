Звездный Аль-Хиляль выиграл 3-й матч в ЛЧ Азии. Турнирные таблицы
Голы забили Юсуф Акчичек, Калиду Кулибали, Сергей Мілінкович-Савич
Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский Аль-Хиляль уверенно победил катарский Аль-Садд (3:1).
У победителей голы забили Юсуф Акчичек, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, у гостей отличился Роберто Фирмино.
Аль-Хиляль набрал 9 очков из 9 и вышел в лидеры Западной зоны.
Лига чемпионов Азии
3-й тур. 21 октября 2025
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Садд (Катар) – 3:1
Голы: Акчичек, 25, Кулибали, 40, Милинкович-Савич, 81 – Фирмино, 63
Другие результаты игрового дня:
- Мельбурн Сити (Австралия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 2:1
- Ульсан ХД (Южная Корея) – Санфречче Хиросима (Япония) – 1:0
- Чэнду Рончен (Китай) – Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – 0:2
- Шанхай Порт (Китай) – Мачида Зельвия (Япония) – 0:2
- Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – Насаф Карши (Узбекистан) – 4:1
Турнирная таблица
