Лига чемпионов АФК
Шанхай Порт
21.10.2025 15:15 – FT 0 : 2
Матида Зельвия
Саудовская Аравия
21 октября 2025, 23:29
Звездный Аль-Хиляль выиграл 3-й матч в ЛЧ Азии. Турнирные таблицы

Голы забили Юсуф Акчичек, Калиду Кулибали, Сергей Мілінкович-Савич

Звездный Аль-Хиляль выиграл 3-й матч в ЛЧ Азии. Турнирные таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Хиляль уверенно победил катарский Аль-Садд (3:1).

У победителей голы забили Юсуф Акчичек, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, у гостей отличился Роберто Фирмино.

Аль-Хиляль набрал 9 очков из 9 и вышел в лидеры Западной зоны.

Лига чемпионов Азии

3-й тур. 21 октября 2025

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Садд (Катар) – 3:1

Голы: Акчичек, 25, Кулибали, 40, Милинкович-Савич, 81 – Фирмино, 63

Другие результаты игрового дня:

  • Мельбурн Сити (Австралия) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 2:1
  • Ульсан ХД (Южная Корея) – Санфречче Хиросима (Япония) – 1:0
  • Чэнду Рончен (Китай) – Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – 0:2
  • Шанхай Порт (Китай) – Мачида Зельвия (Япония) – 0:2
  • Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – Насаф Карши (Узбекистан) – 4:1

Турнирная таблица

