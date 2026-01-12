Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
12 января 2026, 19:11 |
Останется в Первой лиге. Нападающий Ингульца не перейдет в Полтаву

Сергей Кисленко изучает варианты для продолжения карьеры

ФК Кривбасс

«Полтава» проявляла интерес к трем игрокам «Ингульца» – Сергею Кисленко, Валерию Саду и Александру Пятову, сообщает UA-Футбол.

В итоге конкретные и предметные переговоры, которые закончились успехом, клуб провел только с Пятовым, который вскоре должен подписать контракт с клубом.

А вот Сергея Кисленко там не будет. Игрок продолжит выступать в Первой лиге – но в другом клубе. В настоящее время прорабатываются варианты.

После первой части сезона УПЛ «Полтава» занимает последнее место в таблице, имея в активе девять очков. «Ингулец» же борется за повышение, занимая с 36 очками четвертое место в таблице.

Иван Чирко Источник: UA-Football
