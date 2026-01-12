Останется в Первой лиге. Нападающий Ингульца не перейдет в Полтаву
Сергей Кисленко изучает варианты для продолжения карьеры
«Полтава» проявляла интерес к трем игрокам «Ингульца» – Сергею Кисленко, Валерию Саду и Александру Пятову, сообщает UA-Футбол.
В итоге конкретные и предметные переговоры, которые закончились успехом, клуб провел только с Пятовым, который вскоре должен подписать контракт с клубом.
А вот Сергея Кисленко там не будет. Игрок продолжит выступать в Первой лиге – но в другом клубе. В настоящее время прорабатываются варианты.
После первой части сезона УПЛ «Полтава» занимает последнее место в таблице, имея в активе девять очков. «Ингулец» же борется за повышение, занимая с 36 очками четвертое место в таблице.
