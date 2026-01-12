Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пора возвращаться домой. Астон Вилла близка к подписанию игрока Атлетико
Англия
12 января 2026, 19:26
Пора возвращаться домой. Астон Вилла близка к подписанию игрока Атлетико

Темой общения клубов стал Конор Галлахер

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Английский клуб «Астон Вилла» начал активное общение с мадридским «Атлетико».

Инсайдер Маттео Моретто заявил, что «львы» вышли на «матрасников» с предложением аренды Коннора Галлахера с правом выкупа контракта.

Переговоры между клубами развиваются в позитивном ключе – осталось согласовать несколько деталей.

Помимо «Астон Виллы», на Коннора претендуют и другие английские клубы, которые намерены сделать предложение по игроку в ближайшее время.

В текущем сезоне Галлахер провел 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Андрей Витренко Источник
Комментарии
