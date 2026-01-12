Пора возвращаться домой. Астон Вилла близка к подписанию игрока Атлетико
Темой общения клубов стал Конор Галлахер
Английский клуб «Астон Вилла» начал активное общение с мадридским «Атлетико».
Инсайдер Маттео Моретто заявил, что «львы» вышли на «матрасников» с предложением аренды Коннора Галлахера с правом выкупа контракта.
Переговоры между клубами развиваются в позитивном ключе – осталось согласовать несколько деталей.
Помимо «Астон Виллы», на Коннора претендуют и другие английские клубы, которые намерены сделать предложение по игроку в ближайшее время.
В текущем сезоне Галлахер провел 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Aston Villa y Atlético de Madrid están en negociaciones avanzadas por Conor Gallagher.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 12, 2026
Se trata de una operación de cesión con opción de compra que puede convertirse en obligatoria.
Aún quedan algunos detalles por concretar entre las partes, pero hay buena sintonía.
Otros… pic.twitter.com/gftlcVajiz
