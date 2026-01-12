Экс-футболист клубов УПЛ пополнит тренерский штаб Александрии

Бывший игрок луганской «Зари» Максим Белый пополнит тренерский штаб «Александрии» во время зимней паузы.

По информации издания UA-Football, в ближайшее время «Александрия» объявит об усилении штаба Кирилла Нестеренко.

Билый работал в академии львовского «Руха», однако в начале нового года Максим покинул клуб.

В случае смены главного тренера в «Александрии» Белый может лишиться должности помощника наставника в клубе УПЛ.

После первой части сезона «Александрия» находится на 15-м месте в чемпионате Украины, имея в активе 11 баллов.