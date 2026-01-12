Экс-футболист клубов УПЛ пополнит тренерский штаб Александрии
Максим Белый будет работать в «Александрии»
Бывший игрок луганской «Зари» Максим Белый пополнит тренерский штаб «Александрии» во время зимней паузы.
По информации издания UA-Football, в ближайшее время «Александрия» объявит об усилении штаба Кирилла Нестеренко.
Билый работал в академии львовского «Руха», однако в начале нового года Максим покинул клуб.
В случае смены главного тренера в «Александрии» Белый может лишиться должности помощника наставника в клубе УПЛ.
После первой части сезона «Александрия» находится на 15-м месте в чемпионате Украины, имея в активе 11 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Атлетико извинился перед мадридском клубом
Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»