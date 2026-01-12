Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 18:59 | Обновлено 12 января 2026, 19:26
Экс-футболист клубов УПЛ пополнит тренерский штаб Александрии

Максим Белый будет работать в «Александрии»

ФК Рух. Максим Белый

Бывший игрок луганской «Зари» Максим Белый пополнит тренерский штаб «Александрии» во время зимней паузы.

По информации издания UA-Football, в ближайшее время «Александрия» объявит об усилении штаба Кирилла Нестеренко.

Билый работал в академии львовского «Руха», однако в начале нового года Максим покинул клуб.

В случае смены главного тренера в «Александрии» Белый может лишиться должности помощника наставника в клубе УПЛ.

После первой части сезона «Александрия» находится на 15-м месте в чемпионате Украины, имея в активе 11 баллов.

Сын Андрея Тлумака тренируется в Полтаве и ведет переговоры о контракте
Готовы к работе на сборах. Заря вышла из зимнего отпуска
Клуб УПЛ отменил спарринг из-за товарищеских матчей соперника с россиянами
Максим Белый Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кирилл Нестеренко
Андрей Витренко Источник: UA-Football
Комментарии 1
Victor673256ua
Хочеться, щоб це допомогло клубу
