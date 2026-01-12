Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер и клуб УПЛ начали сотрудничество с агентством Шаблия
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 18:04 | Обновлено 12 января 2026, 18:05
Тренер и клуб УПЛ начали сотрудничество с агентством Шаблия

ProStar должен помочь с комплектацией «Полтаве»

Полтава. Игорь Тимченко

Исполняющий обязанности главного тренера «Полтавы» Игорь Тимченко начал сотрудничество с агентской компанией ProStar, сообщает UA-Футбол.

Сотрудничество Тимченко с ProStar, основателем и директором которой является агент Вадим Шаблий, должно способствовать появлению в команде новых футболистов.

Новички должны помочь команде выполнять поставленные перед ней задачи в чемпионате.

«Полтава» первую часть сезона в УПЛ завершила на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе девять очков.

Ранее стала известна зарплата Игоря Краснопира в «Полесье».

