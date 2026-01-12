Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 17:50 |
И ряд бонусов. Стала известна зарплата Краснопира в Полесье

12 января Игорь подписал контракт с житомирской командой на 3.5 года

И ряд бонусов. Стала известна зарплата Краснопира в Полесье
ФК Полесье. Игорь Краснопир

12 января житомирское Полесье официально объявило о подписании 23-летнего центрального форварда Игоря Краснопира из львовских Карпат.

Как стало известно Sport.ua, зарплата Игоря в составе «волков» будет составлять 30–35 тысяч долларов. Также подписной бонус в размере 300 тысяч долларов получили агенты игрока.

В контракте Краснопира прописаны бонусы за: голы, выход команды в еврокубки и чемпионство УПЛ. Соглашение Игоря с Полесьем рассчитан на 3.5 года.

Трансферная стоимость Краснопира по версии портала Transfermarkt составляет один миллион евро.

В первой части сезона УПЛ 2025/26 Игорь провел 16 матчей в футболке Карпат и отметился четырьмя голами, а также одним ассистом.

Трансферная история Игоря Краснопира

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
Замена Краснопиру. Карпаты оформили трансфер форварда из Руха
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Gargantua
похоже Буткевича опять крепко наломали на деньги
