И ряд бонусов. Стала известна зарплата Краснопира в Полесье

12 января житомирское Полесье официально объявило о подписании 23-летнего центрального форварда Игоря Краснопира из львовских Карпат.

Как стало известно Sport.ua, зарплата Игоря в составе «волков» будет составлять 30–35 тысяч долларов. Также подписной бонус в размере 300 тысяч долларов получили агенты игрока.

В контракте Краснопира прописаны бонусы за: голы, выход команды в еврокубки и чемпионство УПЛ. Соглашение Игоря с Полесьем рассчитан на 3.5 года.

Трансферная стоимость Краснопира по версии портала Transfermarkt составляет один миллион евро.

В первой части сезона УПЛ 2025/26 Игорь провел 16 матчей в футболке Карпат и отметился четырьмя голами, а также одним ассистом.

Трансферная история Игоря Краснопира