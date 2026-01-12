И ряд бонусов. Стала известна зарплата Краснопира в Полесье
12 января Игорь подписал контракт с житомирской командой на 3.5 года
12 января житомирское Полесье официально объявило о подписании 23-летнего центрального форварда Игоря Краснопира из львовских Карпат.
Как стало известно Sport.ua, зарплата Игоря в составе «волков» будет составлять 30–35 тысяч долларов. Также подписной бонус в размере 300 тысяч долларов получили агенты игрока.
В контракте Краснопира прописаны бонусы за: голы, выход команды в еврокубки и чемпионство УПЛ. Соглашение Игоря с Полесьем рассчитан на 3.5 года.
Трансферная стоимость Краснопира по версии портала Transfermarkt составляет один миллион евро.
В первой части сезона УПЛ 2025/26 Игорь провел 16 матчей в футболке Карпат и отметился четырьмя голами, а также одним ассистом.
Трансферная история Игоря Краснопира
