Сколько Полесье заплатило Карпатам за трансфер Краснопира?

12 января житомирское Полесье официально объявило о трансфере 23-летнего форварда Игоря Краснопира из Карпат.

По информации портала Transfermarkt, Полесье заплатило львовскому клубу один миллион и 200 тысяч евро.

Краснопир подписал контракт на 3.5 года. Ранее Sport.ua раскрыл зарплату игрока в Карпатах – Игорь будет получать 30–35 тысяч долларов в месяц.

В первой половине сезона УПЛ 2025/26 Игорь сыграл в 16 поединках за Карпаты, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

Карпаты уже нашли замену Краснопиру – ко «львам» присоединится нападающий Бабукарра Фаала из Руха.

Трансферная история Игоря Краснопира