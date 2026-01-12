Сколько Полесье заплатило Карпатам за трансфер Краснопира?
12 января Игорь официально стал игроком житомирской команды
12 января житомирское Полесье официально объявило о трансфере 23-летнего форварда Игоря Краснопира из Карпат.
По информации портала Transfermarkt, Полесье заплатило львовскому клубу один миллион и 200 тысяч евро.
Краснопир подписал контракт на 3.5 года. Ранее Sport.ua раскрыл зарплату игрока в Карпатах – Игорь будет получать 30–35 тысяч долларов в месяц.
В первой половине сезона УПЛ 2025/26 Игорь сыграл в 16 поединках за Карпаты, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.
Карпаты уже нашли замену Краснопиру – ко «львам» присоединится нападающий Бабукарра Фаала из Руха.
Трансферная история Игоря Краснопира
