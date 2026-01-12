Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сколько Полесье заплатило Карпатам за трансфер Краснопира?
Украина. Премьер лига
Сколько Полесье заплатило Карпатам за трансфер Краснопира?

12 января Игорь официально стал игроком житомирской команды

ФК Полесье. Игорь Краснопир

12 января житомирское Полесье официально объявило о трансфере 23-летнего форварда Игоря Краснопира из Карпат.

По информации портала Transfermarkt, Полесье заплатило львовскому клубу один миллион и 200 тысяч евро.

Краснопир подписал контракт на 3.5 года. Ранее Sport.ua раскрыл зарплату игрока в Карпатах – Игорь будет получать 30–35 тысяч долларов в месяц.

В первой половине сезона УПЛ 2025/26 Игорь сыграл в 16 поединках за Карпаты, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

Карпаты уже нашли замену Краснопиру – ко «львам» присоединится нападающий Бабукарра Фаала из Руха.

Трансферная история Игоря Краснопира

Полесье Житомир Игорь Краснопир Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Transfermarkt
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
