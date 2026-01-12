Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 18:18 |
909
2

Замена Краснопиру. Карпаты оформили трансфер форварда из Руха

Львовский клуб подписал Бабукарра Фаала

ФК Рух. Бабукарр Фаал

Львовские Карпаты нашли замену форварду Игорю Краснопиру, который 12 января официально перебрался в житомирское Полесье.

Как стало известно Sport.ua, Карпаты уже оформили трансфер 22-летнего гамбийского нападающего Бабукарра Фаала из Руха. Дата официально представления игрока пока что неизвестна, как и детали контракта.

Фаал в сезоне УПЛ 2025/26 провел 16 матчей в составе Руха и забил семь голов, отдал один ассист и получил одну желтую карточку. Трансферная стоимость Бабукарра составляет 700 тысяч долларов.

Фаал выступал за Рух с февраля 2025 года, когда покинул хорватский Ориент. Помимо Руха и Осиека, Бабукарр также играл за гамбийский клуб Хокс, воспитанником которого и является.

В таблице УПЛ 2025/26 Карпаты занимают девятое место с 19 очками. У Руха 19 пунктов и 10-я позиция.

Статистика Бабукарра Фаала за карьеру

Бабукарр Фаал Карпаты Львов Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Игорь Краснопир инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
