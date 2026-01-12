Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 15:59 | Обновлено 12 января 2026, 16:52
ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира

Форвард получил договор на 3,5 года

ФК Полесье. Игорь Краспопир

Клуб УПЛ Полесье на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Игорем Краснопиром. Стороны оформили договор на 3,5 года.

О сумме трансфера информации нет. Ранее в понедельник Карпаты объявили об уходе Краснопира, однако подробностей сделки пока нет.

В СМИ была информация о сумме в размере трех миллионов долларов.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах.

Наставник житомирской команды Руслан Ротань ранее работал с игроком в молодежной и олимпийской сборных Украины.

Игорь Краснопир Полесье Житомир Карпаты Львов Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
З такими трансферами Поліссю завжди бути бронзовими. Бронзові трансфери для бронзової команди. Ну що ж, це їх вибір бути бронзовими. Можливо це те, що вони хочуть. 
