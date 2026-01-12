ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира

Клуб УПЛ Полесье на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Игорем Краснопиром. Стороны оформили договор на 3,5 года.

О сумме трансфера информации нет. Ранее в понедельник Карпаты объявили об уходе Краснопира, однако подробностей сделки пока нет.

В СМИ была информация о сумме в размере трех миллионов долларов.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах.

Наставник житомирской команды Руслан Ротань ранее работал с игроком в молодежной и олимпийской сборных Украины.