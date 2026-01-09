Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Хиляль готов потратить 100 млн фунтов за звездного полузащитника
Саудовская Аравия
09 января 2026, 04:19 | Обновлено 09 января 2026, 04:20
107
0

Аль-Хиляль готов потратить 100 млн фунтов за звездного полузащитника

Саудовцы вернулись в трансфер топ-игрока МЮ

Аль-Хиляль готов потратить 100 млн фунтов за звездного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аль-Хиляль» вернулся к идее трансфера полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в текущее трансферное окно.

Согласно данным источника, клуб из Саудовской Аравии намерен предложить манкунианцам 100 млн фунтов стерлингов за переход португальца. Самому футболисту готовы обеспечить оклад в размере 600 тыс. фунтов еженедельно (что составляет 28,8 млн в год).

В текущем сезоне Фернандеш выходил на поле в 19 встречах в различных турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь голевых пасов. Актуальный контракт игрока с английским грандом действует до летнего периода 2027 года.

По теме:
Хави готов к новому вызову в АПЛ: что сказал Романо
ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство
Обновление рекорда. В АПЛ был забит самый поздний победный гол в истории
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ Аль-Хиляль
Михаил Олексиенко Источник: Caughtoffside
