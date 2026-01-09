Аль-Хиляль готов потратить 100 млн фунтов за звездного полузащитника

«Аль-Хиляль» вернулся к идее трансфера полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в текущее трансферное окно.

Согласно данным источника, клуб из Саудовской Аравии намерен предложить манкунианцам 100 млн фунтов стерлингов за переход португальца. Самому футболисту готовы обеспечить оклад в размере 600 тыс. фунтов еженедельно (что составляет 28,8 млн в год).

В текущем сезоне Фернандеш выходил на поле в 19 встречах в различных турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь голевых пасов. Актуальный контракт игрока с английским грандом действует до летнего периода 2027 года.