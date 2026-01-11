ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
Пабло Мари уехал в Саудовскую Аравию
«Аль-Хиляль» сообщил на официальном сайте о подписании контракта с Пабло Мари.
Соглашение с 32-летним центральным защитником рассчитано на шесть месяцев с опцией продления еще на год. Сумма трансфера из «Фиорентины», по данным СМИ, составила 2 млн евро.
За «фиалок» Мари выступал с января 2025 года, проведя 29 матчей без результативных действий. Также он играл за испанские «Химнастик», «Мальорку», «Жирону» и «Депортиво» Ла-Корунья, голландскую «Бреду», бразильский «Фламенго», английский «Арсенал» и итальянские «Удинезе» и «Монцу». В составе «Фламенго» Пабло стал чемпионом Бразилии и выиграл Копа Либертадорес, а с «Арсеналом» завоевал Кубок Англии.
«Аль-Хиляль» после 13 туров Саудовской Про-Лиги занимает первое место, имея в активе 35 очков, что на четыре больше, чем у второго «Аль-Насра».
