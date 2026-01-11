Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
Саудовская Аравия
11 января 2026, 22:21 |
412
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата

Пабло Мари уехал в Саудовскую Аравию

11 января 2026, 22:21 |
412
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
Аль-Хиляль. Пабло Мари

«Аль-Хиляль» сообщил на официальном сайте о подписании контракта с Пабло Мари.

Соглашение с 32-летним центральным защитником рассчитано на шесть месяцев с опцией продления еще на год. Сумма трансфера из «Фиорентины», по данным СМИ, составила 2 млн евро.

За «фиалок» Мари выступал с января 2025 года, проведя 29 матчей без результативных действий. Также он играл за испанские «Химнастик», «Мальорку», «Жирону» и «Депортиво» Ла-Корунья, голландскую «Бреду», бразильский «Фламенго», английский «Арсенал» и итальянские «Удинезе» и «Монцу». В составе «Фламенго» Пабло стал чемпионом Бразилии и выиграл Копа Либертадорес, а с «Арсеналом» завоевал Кубок Англии.

«Аль-Хиляль» после 13 туров Саудовской Про-Лиги занимает первое место, имея в активе 35 очков, что на четыре больше, чем у второго «Аль-Насра».

По теме:
На Сикана появился неожиданный претендент. Даниил может перейти в топ-лигу
Соглашение достигнуто. Игрок, который не подошел Динамо, уедет за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио подписал экс-вингера Шахтера Тете
Аль-Хиляль Пабло Мари чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фиорентина трансферы
Иван Чирко Источник: ФК Аль-Хиляль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Футбол | 11 января 2026, 19:25 5
Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины

Довбик интересует «Лидс» и «Сандерленд»

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 11 января 2026, 22:45 0
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 3
Бокс
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем