Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
12 января 2026, 19:19 | Обновлено 12 января 2026, 19:20
90
0

Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 12 до 18 января

Мужчины

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Демир Халисдемир (Турция) – Александр Токарь (Украина) – 7:6 (7:5), 2:6, 10:7
  • Александр Ильин – Илья Марченко (Украина, 11) – w/o

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алексей Крутых (Украина) – Феликс Гилл (Великобритания, 6) – ТВА

М25 Ченнаи (Индия – хард), Adityan ITF M25 Men's International Tennis Championship 2026

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Вадим Коновчук (Украина, 8) – Сандеш Даттарай Курале (Индия) – 6:3, 6:3

Третий круг

  • Вадим Коновчук (Украина, 8) – Мадхвин Каматх (Индия) – 13.01, не ранее 08.00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Владислав Орлов (Украина, 7) – Нилс Фискер (Нидерланды) – ТВА
  • Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Маниш Сурешкумар (Индия, уайлд-кард) – ТВА
  • Юрий Джавакян (Украина) – Мицуки Вэй (Малайзия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Йонас Форейтек (Чехия) и Владислав Орлов (Украина, 4) – Сал Картеек Редиди Ганта (Индия) и Илья Симакин – 13.01, не ранее 10.00

М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 2 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алексей Дубинин – Иван Ангелов (Украина) – 6:4, 6:1
  • Никита Фоменко (Украина) – Александр Зорилов – 6:3, 6:0
  • Сергей Бетов – Владимир Якубюенко (Украина, 13) – 6:2, 7:6 (10:8)

Второй круг

  • Али Хабиб (Великобритания, 6) – Никита Фоменко (Украина) – 6:1, 6:2

Парный разряд

Первый круг

  • Константан Кузман (Франция) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Мариус Копил (Румыния) и Саба Пурцеладзе (Грузия) – 13.01, не ранее 12:30
  • Иван Ангелов (Украина) и Никита Фоменко (Украина) – Рареш Пеляну (Румыния) и Керем Йилмаз (Турция) – 13.01, не ранее 12:30

Женщины

W75 Нонтхабури (Тайланд – хард), ITF World Tennis Tour Presented by SAT (2)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ю Шань (Китай) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 0:6, 0:6

Второй круг

  • Икуми Ямадзаки (Япония, 1) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 6:3, 6:4

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Берин Ялчин (Турция) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 0:6, 1:6

Третий круг

  • Ани Амирагян (Армения, 2) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 13.01

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катарина Завацкая (Украина, 5) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Джина Диттманн (Германия) и Анастасия Запарынюк (Украина) – Бьянка Барбулеску (Румыния) и Росица Денчева (Болгария) – 13.01, не ранее 15:00

W35, Брэйдентон, Флорида (США – хард), Solid Rock Construction Presented By Reel Coastal Properties

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Саманта Ниога (США) – Анастасия Фирман (Украина, 9) – 12.01, не ранее 20:30

W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 2 Somabay Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

  • Дарья Есыпчук (Украина, 8) – София Мартианова – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Йози Демс (Германия) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – София Аватанео (Италия) и Екатерина Ходжаева – 13.01
ITF World Tennis Tour ITF Анталья Илья Марченко Алексей Крутых ITF Ченнаи Вадим Коновчук Владислав Орлов Эрик Ваншельбойм Юрий Джавакян Владимир Якубенко Владимир Ужиловский ITF Нонтхабури Елизавета Котляр Анастасия Запарынюк Катарина Завацкая Анастасия Фирман
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
