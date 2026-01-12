Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 12 до 18 января
Мужчины
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Демир Халисдемир (Турция) – Александр Токарь (Украина) – 7:6 (7:5), 2:6, 10:7
- Александр Ильин – Илья Марченко (Украина, 11) – w/o
Одиночный разряд
Первый круг
- Алексей Крутых (Украина) – Феликс Гилл (Великобритания, 6) – ТВА
М25 Ченнаи (Индия – хард), Adityan ITF M25 Men's International Tennis Championship 2026
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Вадим Коновчук (Украина, 8) – Сандеш Даттарай Курале (Индия) – 6:3, 6:3
Третий круг
- Вадим Коновчук (Украина, 8) – Мадхвин Каматх (Индия) – 13.01, не ранее 08.00
Одиночный разряд
Первый круг
- Владислав Орлов (Украина, 7) – Нилс Фискер (Нидерланды) – ТВА
- Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Маниш Сурешкумар (Индия, уайлд-кард) – ТВА
- Юрий Джавакян (Украина) – Мицуки Вэй (Малайзия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Йонас Форейтек (Чехия) и Владислав Орлов (Украина, 4) – Сал Картеек Редиди Ганта (Индия) и Илья Симакин – 13.01, не ранее 10.00
М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 2 Somabay Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Алексей Дубинин – Иван Ангелов (Украина) – 6:4, 6:1
- Никита Фоменко (Украина) – Александр Зорилов – 6:3, 6:0
- Сергей Бетов – Владимир Якубюенко (Украина, 13) – 6:2, 7:6 (10:8)
Второй круг
- Али Хабиб (Великобритания, 6) – Никита Фоменко (Украина) – 6:1, 6:2
Парный разряд
Первый круг
- Константан Кузман (Франция) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Мариус Копил (Румыния) и Саба Пурцеладзе (Грузия) – 13.01, не ранее 12:30
- Иван Ангелов (Украина) и Никита Фоменко (Украина) – Рареш Пеляну (Румыния) и Керем Йилмаз (Турция) – 13.01, не ранее 12:30
Женщины
W75 Нонтхабури (Тайланд – хард), ITF World Tennis Tour Presented by SAT (2)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Ю Шань (Китай) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 0:6, 0:6
Второй круг
- Икуми Ямадзаки (Япония, 1) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 6:3, 6:4
W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Берин Ялчин (Турция) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 0:6, 1:6
Третий круг
- Ани Амирагян (Армения, 2) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 13.01
Одиночный разряд
Первый круг
- Катарина Завацкая (Украина, 5) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Джина Диттманн (Германия) и Анастасия Запарынюк (Украина) – Бьянка Барбулеску (Румыния) и Росица Денчева (Болгария) – 13.01, не ранее 15:00
W35, Брэйдентон, Флорида (США – хард), Solid Rock Construction Presented By Reel Coastal Properties
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Саманта Ниога (США) – Анастасия Фирман (Украина, 9) – 12.01, не ранее 20:30
W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 2 Somabay Women's Future
Одиночный разряд
Первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина, 8) – София Мартианова – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Йози Демс (Германия) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – София Аватанео (Италия) и Екатерина Ходжаева – 13.01
