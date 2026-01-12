Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 12 до 18 января

Мужчины

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Демир Халисдемир (Турция) – Александр Токарь (Украина) – 7:6 (7:5), 2:6, 10:7

Александр Ильин – Илья Марченко (Украина, 11) – w/o

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Феликс Гилл (Великобритания, 6) – ТВА

М25 Ченнаи (Индия – хард), Adityan ITF M25 Men's International Tennis Championship 2026

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

Вадим Коновчук (Украина, 8) – Сандеш Даттарай Курале (Индия) – 6:3, 6:3

Третий круг

Вадим Коновчук (Украина, 8) – Мадхвин Каматх (Индия) – 13.01, не ранее 08.00

Одиночный разряд

Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 7) – Нилс Фискер (Нидерланды) – ТВА

Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Маниш Сурешкумар (Индия, уайлд-кард) – ТВА

Юрий Джавакян (Украина) – Мицуки Вэй (Малайзия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Йонас Форейтек (Чехия) и Владислав Орлов (Украина, 4) – Сал Картеек Редиди Ганта (Индия) и Илья Симакин – 13.01, не ранее 10.00

М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 2 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Алексей Дубинин – Иван Ангелов (Украина) – 6:4, 6:1

Никита Фоменко (Украина) – Александр Зорилов – 6:3, 6:0

Сергей Бетов – Владимир Якубюенко (Украина, 13) – 6:2, 7:6 (10:8)

Второй круг

Али Хабиб (Великобритания, 6) – Никита Фоменко (Украина) – 6:1, 6:2

Парный разряд

Первый круг

Константан Кузман (Франция) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – Мариус Копил (Румыния) и Саба Пурцеладзе (Грузия) – 13.01, не ранее 12:30

Иван Ангелов (Украина) и Никита Фоменко (Украина) – Рареш Пеляну (Румыния) и Керем Йилмаз (Турция) – 13.01, не ранее 12:30

Женщины

W75 Нонтхабури (Тайланд – хард), ITF World Tennis Tour Presented by SAT (2)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Ю Шань (Китай) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 0:6, 0:6

Второй круг

Икуми Ямадзаки (Япония, 1) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 6:3, 6:4

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

Берин Ялчин (Турция) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 0:6, 1:6

Третий круг

Ани Амирагян (Армения, 2) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 13.01

Одиночный разряд

Первый круг

Катарина Завацкая (Украина, 5) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Джина Диттманн (Германия) и Анастасия Запарынюк (Украина) – Бьянка Барбулеску (Румыния) и Росица Денчева (Болгария) – 13.01, не ранее 15:00

W35, Брэйдентон, Флорида (США – хард), Solid Rock Construction Presented By Reel Coastal Properties

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Саманта Ниога (США) – Анастасия Фирман (Украина, 9) – 12.01, не ранее 20:30

W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 2 Somabay Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Есыпчук (Украина, 8) – София Мартианова – ТВА

Парный разряд

Первый круг